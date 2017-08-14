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"Любой труд достоин уважения". Митрополит Даниил благословил Елену Кутукову

Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил поздравил Елену Кутукову с назначением на должность заместителя губернатора области — руководителя представительства региона в Москве.

Елена Сергеевна много лет является попечителем Александро-Ошевенского монастыря (Каргопольский район). Также она занимает должность заместителя председателя попечительского совета фонда «Наследие Севера». В Москве Елена Сергеевна организовывала выставки, посвященные православным подвижникам и святыням, истории и культуре Русского Севера. В 2016 году Е.С. Кутукова за деятельность по сохранению духовного наследия была награждена епархиальной медалью Архангела Михаила. 

Митрополит Даниил пожелал Елене Кутуковой Божией помощи, чтобы ее труды в новой должности послужили социально-экономическому развитию и духовному возрождения Архангельской области.

«Вступление в руководящую должность всегда сопряжено с повышенной ответственностью перед Богом и людьми, — отметил владыка. — Безусловно, любой труд достоин уважения, но к представителям власти предъявляются самые высокие требования. Служение руководителя — очень тяжелый крест. Надеясь на милость Божию, желаю Елене Сергеевне мудрости, сил и терпения для работы на новом поприще во благо северян».

(по материалам пресс-службы Архангельской епархии)

28 сентябрь 09:19 | : Будни / Верую

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