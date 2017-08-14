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Коряжма получит деньги по программе "Доступная среда"

В министерстве культуры Архангельской области состоялось заседание конкурсной комиссии по распределению субсидий по программе «Доступная среда».

В рамках программы на конкурсной основе предоставляется финансирование на обеспечение доступности в муниципальных учреждениях культуры. На этот раз победителями признаны пять муниципальных образований Поморья. Финансовую поддержку получат Красноборский, Няндомский, Приморский и Вельский районы, а также Коряжма.

На выделенные средства удобный доступ для маломобильных граждан и инвалидов обеспечат в Алексеевском культурно-досуговом центре, Няндомском районном центре культуры и спорта, Уемском доме культуры, Вельской детской школе искусств и Центральной детско-юношеской библиотеке Коряжмы.    

(по материалам tk-online)

22 сентябрь 10:25 | : Будни

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