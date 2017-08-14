Архангельский "Водник" продул ульяновской "Волге" 3:4

По описанию противной стороны, матч выдался непростым.

Первый тайм закончился 1:0 в пользу «Водника».

Во втором тайме ульяновцы, по их собственному признанию, сбавили в скорости и стали лажать. Архангельгородцы завладели инициативой. За 15 минут до конца матча счет был 3:3…

…но за 10 минут до финальной сирены противник провел красивую и эффективную контратаку, влупив победный (но обидный) оранжевый мяч в ворота «Водника».

Итог: 3:4 не в нашу пользу.

Напомним, что фаны «Водника» жалуются на произвол Скрынника.

В конце маленький фотоотчет о матче от УЛПРЕСС.