В Архангельске ликвидирована несанкционированная свалка

Свалка была выявлена в марте этого года на территории земельного участка между улицами Лесопильщиков и Ленина. В ходе рейда активисты ОНФ зафиксировали захламление участка приблизительно в полгектара твердыми коммунальными отходами, строительным мусором и древесными отходами.

Общественники обратились в администрацию округа с просьбой принять меры по ликвидации очага отходов. В итоге представители власти заключили контракт и силами подрядной организации провели сбор, транспортировку и утилизацию отходов. Всего было вывезено почти 70 тонн мусора, затраты составили порядка 90 тысяч руб-лей, сообщает пресс-служба ОНФ.

– В Год экологии мы продолжим вместе с неравнодушными жителями Поморья выявлять несанкционированные объекты размещения отходов в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка» и стараться сделать так, чтобы они были уничтожены, – прокомментировала представитель регионального штаба ОНФ Айман Тюкина. – Но самое главное заключается в том, чтобы наши граждане сломали в себе стереотип вседозволенности по отношению к природе, к родной земле. Нам нужно беречь природные богатства, а не губить.

– Эта свалка не копилась годами, она образовалась одномоментно, кто-то вывез туда строительный мусор, частично битый кирпич, асфальтную крошку, железобетонные изделия, – объяснил заместитель главы округа Майская Горка Алексей Ганущенко. – Было возбуждено дело об административном правонарушении, однако виновных найти не удалось, свидетелей не оказалось. Мы предполагаем, что все это возилось в ночное время. После того как свалка была ликвидирована, администрация округа произвела работы по ограничению доступа на эту территорию, подъезда к бывшей свалке теперь нет.

С начала работы интерактивной карты свалок kartasvalok.ru, на которой любой пользователь может обозначить незаконный полигон или стихийную свалку, на карту региона нанесено около 90 свалок, ликвидировано 34, в работе по дальнейшей уборке находится 55 очагов мусора. Активисты Народного фронта продолжают реализацию экологического проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Архангельской области и призывают граждан принять участие в проекте на всей территории региона.

(по материалам пресс-службы Архангельской мэрии)