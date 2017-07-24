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Архангельск снова попал в "ужасный список"

Малоизвестное широкому кругу читателей интернет-издание «Губерния daily» опубликовало свой ТОП-10 самых ужасных городов России.

Помимо Новокузнецка, Норильска, Читы, Магнитогорска, Артема, Нижнекамска, Якутска, Шахт и Асбеста под шестым номером в него попал и Архангельск.

Вот с такой мотивацией:

В Архангельске большие проблемы с общественным транспортом, архитектурой (чего стоит набережная города). В городе не очень с трудоустройством, но рекордное количество торговых центров (которые расположены даже на вокзалах). Кроме того, местные жители жалуются на ужасное качество дорог - это сплошная яма на яме. В городе огромное количество луж, ям в асфальте.

Суровый северный климат не добавляет Архангельску плюсов. В общем, несмотря на невысокий уровень преступности, город все равно не назвать хорошим местом для жизни. Все фотографии оттуда навевают тоску, а экология тоже оставляет желать лучшего, так как в городе и окрестностях много вредных предприятий. 

Примечательно, что в качестве одной из иллюстраций городских ужасов использована фотография уличного паркета, ставшего во время проведения Арктического форума настоящим туристическим брендом Архангельска.

Напомним, что ранее ангажированный блогер Варламов («Одуван») занес архангельский район Сульфат в список самых жутких мест МИРА… так что этот ТОП еще не предел (журналистской фантазии).

13 сентябрь 09:04 | : Будни

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