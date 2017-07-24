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Дадим по рукам догхантерам и браконьерам! В Архангельске состоится митинг в защиту всех животных

Администрацией города Архангельска МИТИНГ официально СОГЛАСОВАН!

ЦЕЛЬ: Незамедлительное принятие закона о защите животных в РФ.

ДАТА И ВРЕМЯ: 16 сентября с 13 до 15 часов.

МЕСТО: Архангельск, проспект Чумбарова-Лучинского (от пересечения с ул. Поморской до ул. Володарского).

У каждого из нас есть шанс внести свой маленький вклад в наше общее большое дело.

Отметим, что речь идет не только о защите домашних животных, волею случая или по людской злой воле оказавшихся на улице. ИА «Эхо севера» опубликовало душераздирающий рассказ о том, как в эти часы под Архангельском браконьеры собираются затравить собаками трех оставшихся без матери медвежат.

Напомним также, что догхантеры (истребители собак) угрожают не только зверозащитникам, но и журналистам.

 

12 сентябрь 12:36 | : Будни

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