Дадим по рукам догхантерам и браконьерам! В Архангельске состоится митинг в защиту всех животных

Администрацией города Архангельска МИТИНГ официально СОГЛАСОВАН!
ЦЕЛЬ: Незамедлительное принятие закона о защите животных в РФ.
ДАТА И ВРЕМЯ: 16 сентября с 13 до 15 часов.
МЕСТО: Архангельск, проспект Чумбарова-Лучинского (от пересечения с ул. Поморской до ул. Володарского).
У каждого из нас есть шанс внести свой маленький вклад в наше общее большое дело.
Отметим, что речь идет не только о защите домашних животных, волею случая или по людской злой воле оказавшихся на улице. ИА «Эхо севера» опубликовало душераздирающий рассказ о том, как в эти часы под Архангельском браконьеры собираются затравить собаками трех оставшихся без матери медвежат.
Напомним также, что догхантеры (истребители собак) угрожают не только зверозащитникам, но и журналистам.