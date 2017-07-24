Митрополит Даниил о страстях, блуде, естестве

Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил 10 сентября совершил Литургию в Ильинском кафедральном соборе столицы Поморья. В этот день Церковь празднует память преподобного Моисея Мурина.

Этот святой — покаявшийся убийца и разбойник — почитается в православной традиции как помощник тех, кто стремится к трезвости и целомудрию, ему молятся для преодоления пьянства и блуда.

«Страсть блуда объяла всех, она не знает возраста, она естественна, она есть в каждом человеке, поэтому мы должны знать, как защищаться от блудного беса, — сказал владыка в проповеди. — Нужно не стыдиться этого, но исповедовать грех, жаловаться Богу на свое естество. Блудная страсть, как и все прочие, вселилась в нас после падения Адамова, и мы — падшие существа — носим в себе те семена. Есть блуд телом, словом, а есть блуд мыслью, когда человек соединяется с помыслами и мечтаниями, принимает их. В этом нужно особо каяться, беречь свое зрение и осязание».

Противоположность блудной страсти — чистота, отметил архипастырь: «Святость есть чистота, она особо угодна Богу. Чтобы беречь себя от греха, очищаться от него, нужно прилагать усилия: молиться на коленях, плакать пред Богом. Особенное смирение, слезная молитва останавливают действие нечистого духа. А если человек живет неправильно, если он злоречив, осуждает других, возвышается над братьями, Господь отступает от него. Мы своими силами никогда не можем победить беса, наши малые подвиги, малая борьба суть показатели желания избавиться от страсти, но избавляет нас лишь благодать Духа Святого».

Не нужно смущаться своих грехов, призвал митрополит Даниил. «Священники, которые принимают исповеди, — это не прокуроры, но адвокаты Божии, которые должны быть готовы заступиться за человека, обнять его, утешить. Ведь и они сами борются с теми же страстями. Да поможет нам всем Господь!»

Святой Моисей Мурин жил в IV веке. Родом из Эфиопии, раб одного знатного человека, изгнанный им за худое поведение, он не захотел в честном труде проводить жизнь свою, а сделался предводителем разбойников. Несколько лет пробыл в такой греховной жизни разбойник Моисей, но по великой милости Божией раскаялся, оставил шайку разбойников и ушел в одну из пустынных обителей и здесь ревностно исполнял все иноческие послушания.

Но не скоро оставили бывшего разбойника воспоминания прежней развращенной жизни. Особенно сильно борола его блудная страсть. По совету одного старца преподобный Моисей изнурял плоть свою усиленным постом, непрестанным подвигом молитвы; целые ночи в продолжении шести лет простаивал он на молитве, почти не смыкая очей. Но и столь усиленные моления не могли смирить его плотских вожделений. Наконец, преподобный Моисей нашел средство к победе над вражескими искушениями. По-прежнему смиряя плоть свою подвигами, он по ночам обходил пустынников, собирал пустые водоносы и, наполняя их водой, ставил у входа в келлии. С этого времени в душе преподобного Моисея водворилось спокойствие, трезвенность мыслей и совершенное отчуждение плотских вожделений.

Проводя много лет в иноческих подвигах, преподобный Моисей был рукоположен во диакона, затем в пресвитера, в сане которого подвизался 15 лет и собрал вокруг себя 75 учеников. Когда преподобному исполнилось 75 лет, он предупредил своих иноков, что вскоре на скит нападут разбойники и умертвят всех насельников. Святой благословил иноков уйти заблаговременно, чтобы избежать насильственной смерти. Ученики стали просить преподобного уйти вместе с ними, но он ответил: «Я уже много лет ожидаю времени, когда на мне исполнится слово Владыки моего, Господа Иисуса Христа, сказавшего: «Вси, приемшии нож, ножом погибнут» (Мф. 26, 52)». Напавшие разбойники убили преподобного Моисея и оставшихся с ним шесть иноков.

(по материалам Архангельской епархии)