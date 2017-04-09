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Госдума решила отстоять беби-боксы

Комитет Госдумы решил отклонить законопроект Мизулиной о запрете беби-боксов.

Комитет Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовал отклонить законопроект сенатора Елены Мизулиной о запрете беби-боксов, сообщает "Интерфакс" 6 июня. Это означает, что большинство депутатов, скорее всего, проголосуют против него в первом чтении. Еще один законопроект, который позволил бы регионам самостоятельно решать, устанавливать или нет беби-боксы, вернули на доработку его авторам из Госдумы и Совета Федерации.

«Есть законопроекты, которые олицетворяют собой абсолютное зло. Иногда оно прикрывается защитой детей. Этот законопроект из таких, – заявил статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов и в прошлом сенатор от Архангельской области Константин Добрынин в разговоре с «Фонтанкой». – Я рад, что нам совместными усилиями адвокатского сообщества, сенаторов и здравомыслящих депутатов Госдумы пока удалось его не пропустить, а это означает, что законодательного зла стало меньше и шансы у младенцев на спасательный круг в виде Окон жизни или бэби-боксов сохранится». Напомним, Добрынин был соавтором законопроекта об установке «окон жизни» вместе с недавно умершим сенатором Вадимом Тюльпановым.

Одним из самых принципиальных и последовательных защитников беби-боксов, как возможности спасти хотя бы одну человеческую жизнь, стала заместитель профильного Комитета, депутат Госдумы от Архангельской области Елена Вторыгина.

Решение комитета носит рекомендательный характер. Окончательно вопрос о поддержке или отклонении проекта закона решится на пленарном заседании Госдумы.

Законопроект о запрете беби-боксов был внесен в Госдуму летом 2016 года, хотя сами такие устройства существуют в России с 2012 года. Мизулина предлагала наказывать медучреждения за организацию беби-боксов.

 

07 июль 12:12 | : Будни

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