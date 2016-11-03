Регионам будет предоставлено право самим решать вопрос установки беби-боксов

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, согласно которому решение о том, устанавливать ли беби-боксы или запрещать их, будут принимать сами регионы. Одним из авторов инициативы стала заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина.
Она пояснила, что проект ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» направлен, в первую очередь, на защиту прав на жизнь и здоровье новорожденных.
«Сегодня на территории России установлены и эксплуатируются несколько десятков специальных оборудованных мест, предназначенных для анонимного и безопасного оставления ребенка после его рождения. И там, где они есть, дети, слава Богу, оказываются не жертвами криминальных сводок, а остаются в живых, благодаря этим бэби-боксам. Однако в законодательстве РФ отсутствует правовое регулирование порядка использования мест для анонимного оставления ребенка, не установлены требования к их безопасности и порядок их эксплуатации», - рассказала Елена Вторыгина.
По ее словам, законопроектом предусматривается право для субъектов РФ самостоятельно определять, исходя из культурных и других традиций, необходимость, количество, местоположение бэби-боксов, а также порядок их установки. В случае же отсутствия необходимости их использования субъект РФ может просто не принимать соответствующий закон, что не позволит создавать места для анонимного оставления ребенка на его территории.
Требования к бэби-боксам и порядок их эксплуатации будут устанавливаться Минздравом России. Это позволит предусмотреть единые стандарты технических характеристик данных устройств, определить общий алгоритм действий ответственных лиц при обнаружении новорожденных в местах для анонимного оставления ребенка.
Авторами законопроекта особо отмечается, что применение бэби-боксов не исключает профилактику отказов от детей. Одновременно с предусмотренными мерами поддержки семьи, материнства и детства, места для анонимного оставления ребенка являются таким инструментом защиты жизни и здоровья детей, когда иные меры поддержки оказались недейственными.
«Анонимный отказ от ребенка, как и любое уклонение от воспитания и содержания своих детей, неприемлемы с моральной точки зрения. Усилия государства и общества должны быть направлены на сохранение семьи всеми возможными способами, на оказание поддержки родителям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации», - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
«Согласно статье 123 Семейного кодекса Российской Федерации дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат передаче, прежде всего, на воспитание в семью, и только при отсутствии такой возможности – в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. А значит, оставление новорожденного в месте для анонимного оставления ребенка не является нарушением принципа семейного воспитания, а выступает в качестве одного из механизмов его реализации», - подчеркивают авторы законопроекта. - Полагаем, что распространенность и "шаговая доступность" мест для анонимного оставления ребенка позволит значительно сократить число убийств матерями своих детей, а также фактов оставления детей в опасности. Немало случаев, когда детей оставляли у порога больницы, в подъездах с надеждой на их обнаружение и спасение, однако детей находили слишком поздно».
«Принятие законопроекта станет важным дополнительным инструментом защиты прав новорожденных на жизнь и здоровье», - считает депутат Госдумы Елена Вторыгина.
Над законопроектом также работали ее коллеги Оксана Пушкина и Ирина Роднина.