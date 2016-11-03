Быть или не быть бэби-боксам: Госдума начала обсуждение вопроса в регионах

Региональная неделя – идеальное время, чтобы в живом общении понять, как люди на местах относятся к той или иной законодательной инициативе, которая сегодня есть в Государственной Думе. Так, заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей (фракция «Единая Россия») Елена Вторыгина посетила Архангельский родильный дом имени К.Н.Самойловой, чтобы лично поговорить с медицинским сообществом о том, нужны ли бэби-боксы в Архангельске и области, и как они относятся к тотальному запрету абортов.
«Мне очень важно услышать позицию медицинского сообщества в отношении бэби-боксов и закона о запрете абортов, чтобы аргументированно выступать на комитете и с трибуны парламента», - говорит депутат.
Первый вопрос сегодня уже стоит на повестке дня Комитета – в конце ноября в Думе провели большой «круглый стол» с привлечением большого количества экспертов, но однозначного ответа пока нет. От Архангельской области там выступала главный врач Северодвинского роддома Елена Арасланова. Сама Елена Вторыгина выступает «за» бэби-боксы, она считает, что если таким образом удастся спасти жизнь хотя бы одному ребенку, значит, она не зря стала депутатом. Второй вопрос – что называется, «на подходе» - в обществе давно обсуждается тема запрета абортов, многие – в том числе Патриарх Кирилл, - поставили подписи под обращением граждан за запрет абортов, инициированным Общероссийским общественным движением «За жизнь» и движением «Православные добровольцы». Здесь позиция депутата – «не перегнуть палку»: как православный человек она однозначно против абортов, но уверена, что нельзя так жестко вмешиваться в личную жизнь женщины.
Самойловский роддом – самый большой в Архангельске. Как рассказала главный врач Виктория Григорьевна Карамян, в год здесь принимают 3128 родов - эта цифра в два раза больше, чем по другим родильным домам Архангельска. Здесь созданы прекрасные условия для женщин и малышей, роддом оборудован всем необходимым, сегодня он фактически заменяет собой строящийся региональный перинатальный центр
За год через детскую реанимацию проходят 250 малышей весом менее килограмма - и выживаемость среди них составляет 99%. Заведующий детской реанимацией Андрей Лобанов рассказал, что год назад здесь выходили ребеночка весом 460 граммов. Сейчас ему уже год - и счастливые родители приводили его показать людям, спасшим его.
Огорчило, что в 2016 году родилось на 500 детей меньше, чем в 2015-м, но зато и отказников за тот же период стало в пять раз меньше: 5 вместо 25-ти.
Говоря о своей необходимости бэби-боксов, Елена Андреевна рассказала Виктории Григорьевне Карамян о том, что она была в женской колонии и разговаривала с женщинами, понесшими наказание за убийство своих новорожденных детей. Они признавались, что, если б у них была такая возможность – подкинуть ребенка анонимно в бэби-бокс – они бы там и сделали. Также она отметила, что отслеживала ситуацию по бэби-боксам в Московской области – там они не пустуют. Хотя, конечно, там и ситуация другая из-за большого количества мигрантов.
«Дать возможность сегодня отчаявшимся женщинам, тем, кто идет на такой шаг от безденежья, безвыходности, безнадеги, чтобы они эту детскую жизнь сохранили, - вот смысл законодательного введения бэби-боксов в России», - поясняет Елена Вторыгина.
Она также рассказала, что совместно с коллегами по Госдуме Оксаной Пушкиной и Ириной Родниной они внесли новый законопроект, который дает право субъекту РФ самостоятельно решать, где ему оборудовать бэби боксы.
«Согласно СанПинам бэби-боксы не могут располагаться в роддомах, поскольку в это медицинское учреждение ребенок извне поступить не может. Поэтому и проблема эта должна рассматриваться на уровне детских больниц, - говорит главврач Самойловского роддома Виктория Карамян. - Что касается меня как просто врача, не администратора, - здесь есть много своих плюсов, и своих минусов. Да, дети, которых можно бросить на улице, - это дети, обреченные на гибель. Бэби защитят их от этого. Но, с другой стороны, создавая бэби-боксы, мы снимем с женщин очень большую долю ответственности. И те женщины, которых все-таки останавливало сделать этот последний шаг мнение окружающих, стыд, ответственность, - мы освобождаем их от этого момента. Это следует учитывать. Я думаю, что с введением бэби-боксов брошенных детей станет больше. С этих точек зрения надо тоже смотреть».
Виктория Григорьевна отметила, что в медицинском сообществе по этому вопросу нет единого мнения.
«Если это касается чисто здоровья детей, любой врач скажет: да, лучше, если у женщины, которая уже решилась на этот жуткий шанг, будет возможность ребенка не куда-нибудь в подъезд подбросить, а в бэби-бокс оборудованный. Медицинская точка зрения здесь однозначна. Но с точки зрения социальной, человеческой, учитывая социальное воспитание наших женщин, может быть и негативный эффект», - опасается главный врач Самойловского родильного дома Архангельска.
Напомним, что ранее главврач Северодвинского роддома Елена Арасланова высказалась за установку бэби-боксов:
«Я считаю, что на уровне Правительства Архангельской области, на уровне Министерства здравоохранения и соцразвития эту проблему надо более детально изучить и, по крайней мере, как альтернатива неблагоприятным исходам с гибелью детей бэби боксы должны существовать, Уже второй вопрос — в преломлении к Архангельской области и ее протяженности — где они должны существовать, на каких территориях, при каких родильных или детских домах, — здесь должен быть более глубокий совместный анализ Минздрава и УВД, которое имеют статистику по убийствам новорожденных. Но то, что сегодня какая-то часть женщин должна знать, что есть такой выход из положения, полностью противоположный убийству ребенка, это однозначно».
В течение следующих региональных недель депутат ГД Елена Вторыгина намерена посетить другие родильные дома, чтобы выслушать аргументы по обозначенным темам работающих там медиков.