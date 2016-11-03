В Архангельске открылось отделение «Союза садоводов России»

В Архангельске по адресу пр.Ломоносова д.206 оф.106 был открыт офис Дома садовода – здесь будет располагаться Архангельское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» (АРО ООО «ССР»).
ООО «ССР» - самая массовая общественная организация страны (более 60 миллионов садоводов), осуществляет свою деятельность на территории 57 субъектов РФ. В Архангельской области насчитывается порядка 500 СНТ (садоводческих некоммерческих товариществ), это примерно половина всех жителей области.
Как отметила депутат Госдумы Елена Вторыгина, необходимость объединения разрозненных садоводческих хозяйств в одну большую организацию в Архангельской области назрела давно. «Ваша сила – в единстве, - сказала она, символически открыв офис «ССР», обращаясь к председателям дачных кооперативов. – Все ваши проблемы были от того, что не было мощной организации. В других регионах садоводы – это сила. Объединившись, у вас есть возможность претендовать на федеральные деньги, входить в программы, но для этого вы должны идти к власти с конкретно сформулированными предложениями. Мой коллега по Госдуме, Олег Валенчук, который возглавляет Всероссийский «ССР», попросил меня курировать здесь этот вопрос, так что будем с вами всегда на связи».
Как было заявлено на открытии руководителем АРО Михаилом Силантьевым, задача Архангельского регионального отделения - объединить максимальное количество СНТ.
«Около 500 СНТ в Архангельской области, разбросанные по всей её огромной территории, - выживают, как могут, и существуют, по сути, как на отдельных льдинах в огромном океане проблем. Мне предстоит сбить эти льдины в одну организацию, преодолев сопротивление тех, кто привык в сговоре с чиновниками решать свои проблемы за счёт других. А они очень серьёзно будут биться за свои денежки и очень громко кричать - уже видно это всё, и эти крикуны известны. Они в списках осваивателей бюджетных средств прошлых лет... Но большинство председателей СНТ с нами - и мы создадим работоспособную организацию садоводов в области - мы уже её создали! Дальше - много работы, а от неё я не привык уклоняться», - заявил Михаил Силантьев.
По его словам, Архангельское региональное отделение уже начало выстраивать работу с СНТ: отстаивает, защищает и лоббирует интересы СНТ на всех уровнях, включая органы власти. Председателям СНТ в офисе регионального отделения предоставляется помещение для приёма садоводов. Здесь же оказываются услуги для СНТ (бухгалтерское и юридическое сопровождение, приём платежей в пользу СНТ, строительство, реконструкция, развитие инфраструктуры СНТ) по минимальным расценкам. Реализуется программа обучения для председателей СНТ, организуется Школу Садовода для членов СНТ. Готовится областной закон на базе федерального, областная целевая программа по развитию садоводства и огородничества, включая вопросы по развитию инфраструктурных объектов СНТ, проводятся мероприятия в рамках данной программы. Ведётся работу по выделению бюджетных денег.
На территории региона АРО ООО «ССР» проводит мероприятия по реализации общероссийского проекта "Дом садовода - опора семьи" (проводит региональные выставки, Конференции садоводов, ярмарки, организует торговые ряды для садоводов в дачный сезон, круглые столы, подписывает Соглашения с органами государственной власти, реализует проекты "Школа садовода", "Социальная карта садовода", "Добрый росток", проводит праздники, конкурсы и т.д.).
На базе АРО ООО «ССР» планируется запустить многофункциональный центр «Дом Садовода», оказывающий садоводам широкий спектр услуг.
Члены СНТ, входящие в АРО ООО «ССР», смогут воспользоваться дисконтной программой «Социальная карта садовода» (это целая система скидок на услуги МФЦ «Дом Садовода» и товары от партнёров дисконтной программы).
«Для страны и парламента садоводы – принципиально важная категория граждан и избирателей, которые способствуют развитию гражданского общества, совмещают свою основную работу с активным трудом на дачных участках, - говорит депутат Госдумы Елена Вторыгина. - По статистике, значительная часть овощей и фруктов производится именно садоводами. Основная задача проекта — создание условий для проживания на своей земле в достатке миллионов счастливых семей, для развития и поддержки садоводческого движения в России на государственном уровне. Любовь к земле, продовольственная безопасность страны, заполнение и развитие пустующих земель, укрепление семейных ценностей, передача опыта старшего поколения молодежи, системный подход в решении проблем садоводства, внедрение прогрессивных высокотехнологичных методов и подходов, обучение садоводов — вот главные цели и задачи «Союза садоводов России». И я очень надеюсь, что наше региональное отделение внесет в это свою большую лепту. А мы с Олегом Дориановичем Валенчуком будем им в этом помогать».