Елена Вторыгина: Больница в Рочегде должна работать так, чтоб люди были довольны!

Рочегодская участковая больница – структурное подразделение Виноградовской ЦРБ – опять под пристальным контролем Архангельского регионального отделения ОНФ. Народный фронт уже трижды собирался по поводу судьбы этой больницы, которая обслуживает пять тысяч человек в труднодоступном районе Архангельской области. Год назад совместными усилиями больницу удалось спасти от закрытия. Сегодня, как сообщают жители поселка, ее работу вновь пытаются «оптимизировать» и «модернизировать» - медсестер переводят в разряд «диспетчеров», водителей скорой помощи - в «просто водителей», в бригаде неотложки оставляют только фельдшера, а в машине «скорой» пациенты, если им требуется транспортировка, в морозы примерзают к полу…
31 января по обращению медперсонала больницы была созвана рабочая группа «Социальная справедливость», провела которую депутат Госдумы (фракция «Единая Россия»), член ОНФ, зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина. В заседании приняли участие представители министерства здравоохранения Наталья Олькина и Ольга Тюрикова, глава МО Рочегодское Николай Шнюков, председатель Собрания депутатов МО Анна Семенкова, ректор СГМУ Любовь Горбатова, председатель профсоюза работников здравоохранения Леонид Зубов, жители деревень Рочегда и Топса, члены регионального штаба ОНФ.
«Пока вопрос по этой больнице не будет решен – мы не выйдем из этой комнаты! Или мы сами – здесь и сейчас - решаем вопрос – или я везу сюда министра Скворцову!» - руководитель группы «Социальная справедливость» регионального ОНФ была настроена решительно.
Первый вопрос Елены Вторыгиной был к главному врачу Виноградовской ЦРБ: «Доложите обстановку!»
Николай Клещинов, работающий в этой должности полтора года, озвучил, что называется, общие данные по больнице. Из которых следует: у нас все нормально, ситуация под контролем, над кадрами думаем – 22 студента из района уже обучаются в медколледже, а медсестрам, которые работают сегодня, предложено переучиться на фельдшеров, т.к. по действующему законодательству они лично не имеют права принимать решение по лечению пациентов.
Между тем, приехавшая для участия в заседании рабочей группы ОНФ медсестра Рочегодской больницы Любовь Алферова, отработавшая там 26 лет, пояснила, что люди уже боятся обращаться к власти и главврачу Клещинову: «как бы хуже не было…» Медсестра со слезами в голосе говорила: «Нас, проработавших в медицине много лет квалифицированных медсестер, низвели до диспетчеров – мы не можем теперь даже консультировать… И мы вынуждены соглашаться – другой работы для нас нет…»
Когда же Любовь Анатольевна рассказала о том, в каком состоянии у них машина скорой помощи, Елена Вторыгина подтвердила, обратившись к чиновникам министерства здравоохранения: «Я проехала на этой машине от Рочегды до Березника и скажу вам: если у человека инфаркт или инсульт – для него это - смерть! Как же вы этого не понимаете..?»
Кстати, замминистра Алексей Крюков ранее обещал дать машину скорой помощи для Рочегды… Но дали ее Виноградовской ЦРБ. Получается – обманули…?
Что касается «перевода» медсестер в диспетчеры, главврач Клещинов пояснил: «Мы не можем дать возможность медсестрам работать в кабинете неотложной помощи – это нельзя по действующему законодательству. Да и ФОМС не оплачивает эту работу…»
Елена Вторыгина попросила Клещинова не оправдываться законами, а посмотреть на проблему со стороны медиков, которых нельзя потерять, и пациентов, для которых собственно все это и делается. Она напомнила главврачу и всем присутствующим слова президента страны Владимира Путина о том, что человеку должен получать квалифицированную и срочную медицинскую помощь там, где он живет, о том, что медицина – для человека, а никак не наоборот.
«Один у нас с вами закон – чтоб людям помощь была оказана там, где они живут!» - подчеркнула Елена Вторыгина.
«Доктор у нас один единственный – Алексей Леонидович Кордумов – и мы на него молимся, как на Бога! – рассказала председатель собрания депутатов Рочегды Анна Семенкова. – Он принимает в день по 70-80 человек, домой приходит в 9-10 часов вечера, если его еще ночью по скорой дергать будут, потому что у него медсестер не останется, способных оказать помощь, - он сбежит от нас!»
Вместе с тем, проблема, обозначенная Семенковой, значительно шире: при существующей системе финансирования отрасли через ФОМС сельская медицина убивается на корню! Затраты в сельской местности по определению значительно выше из-за труднодоступности населенных пунктов, плохих дорог, переправ… переход на новую систему оплаты труда ведет к серьезному снижению зарплат сельских медиков – кто за копейки согласится ехать работать на село..?
Плюс в Рочегде нет интернета – рецепты выписывать приходится ездить в Березник, нет никакой возможности использовать телемедицину. Что, по мнению ректора СГМУ Любови Горбатовой, стало бы спасением для таких больниц, как Рочегодская, и для всех жителей глубинки. Но пока закон о телемедицине не принят, а в российских селах нет доступа во всемирную паутину, вопрос надо решать по-другому.
По предложению ректора СГМУ медсестры из Рочегды могут пройти ускоренное обучение на базе колледжа медуниверситета – за год. Такие программы есть – все индивидуально. Практику, разумеется, можно пройти на месте. Это хороший выход из ситуации, что признал и главврач Виноградовской ЦРБ, и представители минздрава, и сами медсестры.
«Надо очень бережно относиться к людям, которые работают в глубинке», - призвала чиновников Любовь Горбатова, а главврачу Виноградовской ЦРБ сказала: «Готовьте своих абитуриентов для поступления в университет по целевому набору, чтоб они вернулись работать к вам».
«Даю вам неделю для решения всех вопросов по Рочегде, - резюмировала Елена Вторыгина, обратившись к Наталье Олькиной и Ольге Тюриковой. – Съездите на место с представителями ОНФ, посмотрите, поговорите с людьми, примите решение. Которое, напоминаю всем, должно быть в пользу людей! И доложите мне лично. Я эту ситуацию не оставлю».
На фото: жители Рочегды на карте показывают, насколько велики расстояния до населенных пунктов, которые по скорой обслуживает Рочегодская больница