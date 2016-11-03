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Елена Вторыгина: Честный, прямой, настоящий, человечный – вот таким я помню Ефремова

30 января, в день, когда экс-губернатору Архангельской области Анатолию Антоновичу Ефремову исполнилось бы 65 лет, почтить его память на Вологодское кладбище Архангельска пришла  его коллега по работе, тогда – председатель Комитета по делам женщин, семьи и детей, а ныне – зампред Думского комитета с таким же названием Елена Андреевна Вторыгина.

Вторыгину и Ефремова связывали годы совместной работы в администрации Архангельской области. Именно Ефремов тогда, в 90-х годах ХХ века, понял и оценил необходимость работы с семьей, женщинами и молодежью. Его он и предложил возглавить Вторыгиной.

«Это были очень непростые годы, - вспоминает Елена Вторыгина. - На два губернаторских срока Анатолия Антоновича пришлись тяжелые экономические времена. Безденежье, остро не хватало топлива, сырья для предприятий, заводы в Северодвинске стояли, детей кормили в заводских столовых, чтоб хоть как-то помочь людям выжить... Кастрюльные бунты, митинги у администрации области, – и он никогда не боялся выйти к народу и вести диалог. Честный, прямой, настоящий, человечный – вот таким я помню Ефремова. Глыба человек!

Анатолий Антонович мог жестко спросить с каждого, потребовать, порой бывал резок, взрывался, но ситуация заставляла таким быть. Это был талантливый человек, беспокойный, душой болеющий за своих земляков.

У него была редкая способность вселять всем вокруг веру в лучшее, в то, что все у нас получится. Вроде только вздохнули, что очередную проблему с поставкой угля – пусть на неделю – решили, а он уже с проектом газопровода, с перспективами алмазных месторождений, с предполагаемой нефтью на севере области носится… И люди верили ему – и потому все и начиналось крутиться вокруг вот этих его идей – именно потому, что Вера была в них великая!

Масштаб его личности – в его способности «заразить» всех вокруг своими идеями, в движении вперед вопреки всему и вся, в том, что он умел опережать время, в его искренней любви к родному краю. Его нам всем очень не хватает…»

 Анатолий Антонович Ефремов скончался 13 октября 2009 года в Архангельске в возрасте 57 лет…

 

 

 

30 январь 18:10 | : Будни

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