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Проект «Генеральная уборка» назрел давно: Елена Вторыгина о новом проекте ОНФ

Депутат Госдумы (фракция «Единая Россия», член ОНФ) Елена Вторыгина приняла участие в заседании Центрального штаба Общероссийского народного фронта, в ходе которого был представлен новый экологический проект движения «Генеральная уборка», посвященный борьбе с незаконными свалками и «серыми» полигонами.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева заявила о том, что одной из наиболее острых экологических проблем, волнующих людей, является несанкционированное складирование мусора: стихийные, крупные мусорные свалки и полигоны, работающие по «серым» схемам.

«Наш новый проект не случайно называется «Генеральная уборка» – мы не просто будем выявлять проблемные мусорные объекты, но и добиваться их ликвидации, обращаться в надзорные органы и к представителям власти, привлекать волонтеров. Мы рассчитываем, что для жителей нашей страны проект «Генеральная уборка» станет своеобразной общественной службой «одного окна», куда каждый сможет сообщить о той или иной незаконной свалке», – рассказала Тимофеева.

«Проект  «Генеральная уборка» в нашей стране назрел давно, - комментирует итоги заседания  Елена Вторыгина. –  Прозвучала цифра, что сейчас в России расположено около 20 тысяч несанкционированных свалок, но, на мой взгляд, их гораздо больше… Мы эти свалки наблюдаем повсюду! Проезжая по трассе М-8, вижу в наших лесах груды мусора, вокруг населенных пунктов – то же самое… Кто это делает? Да мы же сами это и делаем… Удивительно, но, убираясь в собственных квартирах, люди могут выбросить мусор даже из окон многоэтажных домов!!!  Необходимо прибраться, или, говоря словами Сент-Экзюпери, навести порядок в собственном доме.  На заседании центрального штаба ОНФ шел открытый, конкретный разговор: как нам  навести порядок в стране? Сегодня мы с региональным ОНФ, – а Архангельское региональное отделение эту работу уже ведет, - будем продолжать «обследовать» область, и призываем общественность, жителей области помочь нам навести порядок в нашем общем доме».

Она особо подчеркнула, что основная задача проекта – побудить власти решать проблемы тысяч свалок, на которые обращают внимание люди. Все материалы, полученные в рамках проекта, лягут в основу «Интерактивной карты свалок» и станут «настольной картой» для представителей власти по работе с нарушениями в складировании отходов.

«Понимание того, что не все свалки можно убрать в течение короткого периода, у нас есть, но сегодня первоочередная задача - чтобы они вошли в дорожные карты, были зафиксированы в графиках», – добавила Вторыгина.

 

27 январь 12:20 | : Будни

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