Владыка Даниил пожелал депутату Госдумы Елене Вторыгиной добрых законопроектов во благо людей

Сегодня Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил благословил депутата Госдумы от Архангельской области Елену Вторыгину на работу во благо людей. Он пожелал ей мудрости, духовной крепости, душевных сил на разработку и принятие добрых законопроектов, а также Божией помощи в ее служении людям. Достигнута договоренность о встрече и детальном разговоре в Архангельске в одну из ближайших региональных недель депутата.
Это была первая встреча Владыки и парламентария с момента выборов в Государственную Думу VII созыва.
Митрополит Даниил посетил Елену Андреевну в ее рабочем кабинете накануне прошедших здесь 26 января V Рождественских парламентских встреч. В ходе разговора Владыка обозначил депутату проблемы, волнующие прихожан епархии: это и высокие тарифы на коммунальные услуги, и вопросы ветхого и аварийного жилья. Особое внимание, общаясь с заместителем председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей, Владыка уделил теме законодательного запрета абортов.
Митрополит Даниил отметил, что аборт воспринимается Церковью как страшный грех: «Человек создан по замыслу Бога, его цель — двигаться в рамках этих законов, жить по воле Творца. Когда человечество нарушает законы Бога, оно делает несчастным себя. Люди залили землю кровью собственных детей. По неофициальной статистике, из четырех детей рождается только один».
«Задача Церкви — разъяснение. В этом нам сильно помогают врачи. Мы должны с двух сторон информировать, просить молодых матерей не делать аборт. Сейчас стало труднее в этом плане, потому что выросли поколения, привыкшие к убийствам. Выросло не одно поколение, которое привыкло к тому, что убить ребенка это не значит убить человека. СМИ растождествили человека и человеческий зародыш, его легче убить, потому что он якобы бессознательный и бесчувственный. Между тем это откровенная ложь даже с научной точки зрения. К тому же это совершенно дикая ситуация, когда государство пытается выйти из демографического кризиса и одновременно разрешает на законных основаниях убивать детей», — сказал глава Архангельской митрополии.
Ранее, осенью 2016 года, митрополит Даниил поставил свою подпись под обращением граждан за запрет абортов, инициированным Общероссийским общественным движением «За жизнь» и движением «Православные добровольцы». В сентябре минувшего года инициативу поддержал Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл.
«Мы обсудили с Владыкой ряд вопросов, волнующих прихожан Архангельской епархии, - это и проблема запрета абортов и создание в области бэби-боксов – те вопросы, которые стоят сегодня на повестке дня комитета по вопросам семьи, женщин и детей, – рассказала зампред этого комитете Елена Вторыгина. - Отмечу, что большинство из того, о чем мы говорили с Владыкой, обобщил в своем выступлении Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Говоря о роли парламентариев и всех представителей власти в формировании в обществе духовно-нравственных ценностей, общенациональной идеи, как определяющем векторе развития государства и общества, он призвал ГД принимать законы, которые будут близки людям. Речь о «безотлагательных вопросах» - именно так их обозначил Патриарх: нужен целый комплекс мер помощи матерям и многодетным семьям, нужно то, что отвлечет наших детей от улицы и влияния неблагоприятной среды, нужно поощрение многодетности, нужно поставить преграду «мироедам» - финансовым спекулянтам, которые уже втащили в финансовую кабалу многих наших граждан, нужно уже сейчас предпринимать меры по грядущей безработице, связанной с автоматизацией производства и новыми технологиями… Впереди у нас очень много дел, и это очень хорошо, что созидаться они будут с Благословения».