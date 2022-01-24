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Протоиерей Евгений Соколов будет общаться с мирянами музыкально и вдохновенно

Глава миссионерского отдела Архангельской епархии протоиерей Евгений Соколов проведет публичную встречу в кафе-галерее «СтепановЪ» 17 мая в 18:30.

Беседу посвятят музыке и ее роли в воспитании человека.

«Как часто именно музыка помогала человеку подняться на вершины вдохновения? И как часто высокое состояние души помогало композитору рождать такую музыку, которая говорила о том, что невозможно выразить словами?» — анонсированы возможные вопросы для обсуждения на странице кафе-галереи в соцсети.

Вход свободный. Запись по телефонам: + 7 (960) 019 32 32; + 7 (906) 283 18 13.

Адрес: Набережная Северной Двины, 32. Вход со стороны улицы Выучейского.

 

13 май 09:12 | : Культура / Верую

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