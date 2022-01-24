Протоиерей Евгений Соколов будет общаться с мирянами музыкально и вдохновенно

Глава миссионерского отдела Архангельской епархии протоиерей Евгений Соколов проведет публичную встречу в кафе-галерее «СтепановЪ» 17 мая в 18:30.
Беседу посвятят музыке и ее роли в воспитании человека.
«Как часто именно музыка помогала человеку подняться на вершины вдохновения? И как часто высокое состояние души помогало композитору рождать такую музыку, которая говорила о том, что невозможно выразить словами?» — анонсированы возможные вопросы для обсуждения на странице кафе-галереи в соцсети.
Вход свободный. Запись по телефонам: + 7 (960) 019 32 32; + 7 (906) 283 18 13.
Адрес: Набережная Северной Двины, 32. Вход со стороны улицы Выучейского.