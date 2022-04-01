Православный Русский Север увидит московский Арбат

На улице Арбат в Москве 28 апреля в 12:00 откроется фотовыставка городского формата «Православное культурное наследие Русского Севера».
Экспозиция создана в рамках проекта «Бульвар Арктического Совета» и будет работать до 27 мая 2022 года, сообщают организаторы фотовыставки.
«В Арктике живут и работают сильные духом люди. Нефтяники и газодобытчики, металлурги и геологи, строители, моряки, врачи, учителя… Это те, кто любят суровую красоту Севера и осваивают экономический потенциал этого мощнейшего региона. Но даже самым сильным людям нужна духовная поддержка. Многие находят ее в Православии», — отметили организаторы экспозиции.
В Оргкомитете также напомнили, что православие сыграло огромную роль в освоении Русского Севера. Именно первые монастыри в этом регионе помогли сделать его пригодным для жизни, и именно православные монахи несли свет цивилизации в этом суровом крае.
Сегодня храмов в Арктике становится все больше, а церковные общины и прихожане, как правило, многонациональны — это русские, якуты, ненцы, карелы, эвенки, чукчи, ханты, юкагиры, долганы. Самая северная епархия России — Нарьян-Марская.
Именно поэтому фотовыставка «Православное культурное наследие Русского Севера» подготовлена при личном участии епископа Нарьян-Марского и Мезенского Иакова, при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии России, ПАО ГМК «Норильский никель» и ПАО «НОВАТЭК».
Свои фотографии для выставки предоставили мастера арктической фотографии: Владимир Васькин (vladimirvaskin.com), Агата Карасева, Дмитрий Мухин, Елена Лебедева, Александр Китаев, Марина Пешкова, а также пресс-служба ПАО ГМК «Норильский никель».
Торжественное открытие экспозиции «Православное культурное наследие Русского Севера» состоится 28 апреля 2022 года в 12:00 по адресу: г. Москва, ул. Арбат, д. 33 (напротив входа в Дом Лосева).
Кроме того, в этот же день в 15:00 в Библиотеке истории русской философии и культуры Дом Лосева (г. Москва, ул. Арбат, д. 33) состоится открытая лекция епископа Нарьян-Марского и Мезенского Иакова «Православное культурное наследие Русского Севера». Мероприятие пройдет в рамках Года культурного наследия народов России 2022. Посмотреть прямую трансляцию лекции можно будет здесь.
Арт-проект создан коммуникационным агентством «Новое время». Генеральный партнер ПАО ГМК «Норильский никель».