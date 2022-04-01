В Архангельске выбрали победителей «Танцевальной фольклориады»

В столице Поморья с 23 по 25 апреля проходил Межрегиональный фестиваль народного танца Северо-Западного федерального округа «Танцевальная фольклориада». В Архангельске выступили 16 коллективов из восьми регионов страны.
В состав жюри танцевального конкурса вошли деятели культуры и искусств России, ведущие педагоги-хореографы высших учебных заведений, специалисты жанровых отделов ГРДНТ имени В. Д. Поленова. Победителей выбирали в трёх номинациях: народно-сценический, фольклорный и стилизованный народно-сценический танец.
Возглавляет конкурсную комиссию Александр Леонидович Носихин, доцент кафедры хореографического искусства Санкт-Петербургского государственного Университета Профсоюзов, руководитель заслуженного коллектива народного творчества ансамбля танца «Россияночка», Лауреат Премии Правительства РФ «Душа России», заслуженный работник культуры РФ.
- В первую очередь мы смотрели на профессиональность, хореографическую составляющую, несмотря на то, что уровень участников разный – есть как заслуженные коллективы, так и молодые любительские. Мы увидели разноплановые выступления: от хореографических до хоров, ансамблей песни и танца. Также мы отмечали балетмейстерскую работу – то, как постановщики танца могут показать фольклорный материал места, откуда они приехали. Самое ценное, что фольклорные коллективы были представлены не только взрослыми участниками - «золотым» поколением, а ещё и молодёжью, - рассказал Александр Леонидович.
Среди конкурсантов заслуженные коллективы народного творчества, фольклорно - этнографические ансамбли из Пскова, Вологды, Смоленска, Мурманска, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Архангельской, Ленинградской, Калининградской и Вологодской областей.
Гран-при конкурса получил ансамбль танца «Радость», руководитель Феоктистова Лариса Федоровна, балетмейстер Смирнов Дмитрий Сергеевич из города Мурманска. Также Дмитрий Смирнов был отмечен дипломом за лучшую балетмейстерскую работу «Кольские вороточки». Коллектив участвует в различных всероссийских и международных мероприятиях – с народным северным танцем юные участники выступали на различных фестивалях в Израиле, Китае, Финляндии, Швеции, США и других странах.
- В Архангельске мы оказались на следующий день после большого отчётного концерта в Мурманске, не спали ночь, но, несмотря на сложности, выступлением остались довольны. Наша номинация - народно-сценический танец. Мы выступали с тремя номерами: премьерным «Кольские вороточки», «Саратовские переборы» (постановка Александра Ледовского) и «Поморские бесёдки», которые ставил хореограф Даниил Верещагин из Нижнего Новгорода. Здесь в Архангельске на фольклориаде выступала старшая группа, а всего в нашем коллективе занимается больше 200 детей, - рассказал балетмейстер Дмитрий Сергеевич.
Архангельскую область на конкурсе представили известные в регионе, заслуженные и образцовые ансамбли песни, музыки, танца «Северянка», «Сиверко», «Россиянка», Лешуконский народный хор, театр фольклора «Радеюшка».
Участницы Лешуконского народного хора выступали в номинации фольклорный танец. Заслуженный коллектив народного творчества получил диплом Лауреата в своей номинации
- На конкурсе мы выступали с плясовыми песнями. В программе было три номера: пляска на фоне песни, на фоне частушек и наши лешуконские дробушки. У каждого номера – свой характер, уложиться нужно было в 15 минут. В выступлениях использовали такие музыкальные инструменты как гармошка, ложки, балалайка. Выбирали для выступления на фольклориаде те номера, которые наши зрители уже давно не видели, - рассказала староста Лешуконского народного хора Любовь Фёдоровна Крылова. В конкурсной программе фестиваля принимали участие юношеские и взрослые ансамбли народного танца, фольклорные танцевальные коллективы, дуэты и солисты. Проект реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». Среди учредителей и организаторов фестиваля: Министерство культуры Российской Федерации, Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д.Поленова, региональное Министерство культуры и Дом народного творчества Архангельской области.
- Фестиваль такого уровня и масштаба проводится в Архангельской области впервые. Сначала в каждом регионе-участнике прошёл конкурсный отбор коллективов, и затем лучшие ансамбли приехали в Архангельск. Коллективы-победители фольклориады смогут принять участие во Всероссийском фестивале. Фольклориада - для нас ключевое событие года культурного наследия народов России. Нам важен этот фестиваль с точки зрения развития хореографии в регионе. Надеемся, это даст «толчок» для танцевальных коллективов Архангельской области, - рассказал директор Дома народного творчества Архангельской области Руслан Владимирович Боднарук.
Завершился фестиваль праздничным гала – концертом участников фестиваля.
Гран-при фестиваля и диплом лауреата в номинации «Народно-сценический танец» получил мурманский коллектив «Радость»; диплом лауреата в номинации «Фольклорный танец» достался Лешуконскому народному хору. Диплом лауреата номинации «Народно-сценический танец» присуждён ансамблю «Сиверко» из Архангельска. Диплом I степени в номинации «Стилизованный народно-сценический танец» получил ансамбль «Россиянка» из Архангельска.
С именами победителей в каждой номинации и обладателями специальных дипломов можно ознакомиться на сайте Дома народного творчества https://dnt-arh.ru