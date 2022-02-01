Музыкальная Пасха в Архангельске

Пасхальный концерт состоится в Ломоносовском дворце культуры 24 апреля в 17:00. С поздравительным словом выступит настоятель архангельского Александро-Невского храма священник Олег Тряпицын.
На сцену выйдут Елена Бускина — певица, педагог детской музыкальной школы №1 Баренцева региона, руководитель коллективов «Архангелогородчина», « Вокс и Ко»; хор православного отделения ДМШ №1, Алексей Карпов — лауреат международных конкурсов русского романса, солист Архангельской хоровой капеллы, Камиль Яваев — лауреат областных и всероссийских конкурсов, Светлана Ившина — певица, обладатель гран-при конкурса «А песня русская жива»
Также выступит профессиональный дуэт — Нечаева Мария (обладатель гран-при IV конкурса – фестиваля гармонистов «Играй и пой, Варавинская гармонь») и Богдан Разумов (лауреат I степени IV конкурса – фестиваля гармонистов «Играй и пой, Варавинская гармонь»).
Приготовили поздравления для публики коллективы Ломоносовского дворца культуры — хор русской песни «Варава», ансамбль «Веселые нотки», образцовый хореографический ансамбль «Улыбка», ансамбль русской песни «Северное играньице», образцовый художественный коллектив «Ансамбль баянистов и гармонистов Ломоносовского Дворца культуры».
«Ждем Вас, дорогие друзья, и пусть эта встреча наполнит вашу жизнь светом и радостью, добротой, надеждой и милосердием!» — отметила сотрудник дворца культуры Надежда Елисеева.
Купить билеты можно тут: https://quicktickets.ru/arhangelsk-lomonosovskij-dk/e19
(по материалам Архангельской епархии)