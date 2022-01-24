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У российского бизнеса входит в моду жесткий тип корпоративной культуры

С окончанием пандемии коронавируса в России возросло число компаний с «жестким» типом корпоративной культуры. Между тем работать в таких организациях хотели бы только 4% респондентов. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1000 менеджеров по персоналу и 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

«Жесткий» тип корпоративной культуры характеризует 13% российских компаний. В разгар пандемии коронавируса, в 2021 году, их было на 4 процентных пункта меньше, однако сегодня число организаций, разделяющих такие ценности, как власть, соперничество и достижение цели любыми средствами, возросло и близко к доковидному уровню. Напротив, 65% компаний, по мнению их менеджеров по персоналу, свойствен «мягкий» тип корпоративной культуры с ценностями взаимопомощи, доверия, честности по отношению к сотрудникам, клиентам и конкурентам. В 2021 году таких организаций было на 6 п.п. больше.

Между тем работать в компании с «жестким» типом корпоративной культуры хотели бы только 4% россиян, тогда как в организации, транслирующей доверие, поддержку и честность, — 81%. «Чем добрее почва, тем лучше урожай», — комментируют опрошенные. Еще 15% затруднились дать точный ответ: «На предприятии должен быть порядок, без перекосов в сторону излишней мягкости или агрессивности». По сравнению с периодом пандемии COVID-19 пожелания россиян относительно корпоративной культуры практически не изменились.

Чем выше доход респондентов, тем чаще они принимают «жесткий» тип корпоративной культуры: так, среди респондентов с доходом свыше 80 тыс. руб. ее ценности разделяют 6%, а среди тех, кто зарабатывает менее 50 тыс. руб., — только 1%. Кроме того, стремление к «жесткости» в управлении также больше свойственно мужчинам (5% против 1% среди женщин) и молодежи до 34 лет (5%).

18 апрель 11:05 | : Культура

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