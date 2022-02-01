Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Безруков в Архангельске. О чем договорились губернатор и актер

Их встреча состоялась в рамках проекта «ЭХО Большого Детского фестиваля», который проходит в эти дни в Поморье в рамках федерального партийного проекта «Культура малой Родины».

В сентябре – ноябре прошлого года при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры Российской Федерации и министерства культуры Московской области состоялся Большой Детский фестиваль, основная идея которого – собрать лучшее, что делается для детей и подростков в театре, кино и литературе.

В течение двух с половиной месяцев в конкурсной и внеконкурсной программах фестиваля были представлены 93 творческих проекта.

В частности, Архангельский театр драмы имени М.В. Ломоносова представил спектакли «Гамлет» и «Сказка об Одиссее».

Эксперты фестиваля высоко оценили профессиональный уровень северного коллектива. По итогам фестиваля было принято решение провести специальный проект «ЭХО Большого детского фестиваля» («ЭХО БДФ») в Архангельске и Северодвинске с 12 по 17 апреля 2022 года.

Это своеобразное продолжение основной программы фестиваля, в рамках которого предполагается показ победителей БДФ в регионах России, чтобы привлечь максимальное внимание к искусству для детей и подростков.

«Все представленные на фестиваль работы оценивает детское жюри. Это наше главное ноу-хау. И сюда мы привезли именно то, что посчитали лучшим сами дети», – рассказал Сергей Безруков

В течение недели в Архангельске и Северодвинске в рамках проекта «ЭХО БДФ» пройдет большая образовательная программа – показы спектаклей и фильмов, мастер-классы, встречи с авторами детских книг.

Кроме того, участники встречи оценили перспективы развития театрального искусства в Архангельской области.

В частности, Сергей Безруков отметил, что на уровне не только региона, но и всей страны высоко ценится фестиваль уличных театров, который проходит в Архангельске.

Глава региона, секретарь реготделения «Единой России» Александр Цыбульский, в свою очередь, подчеркнул, что этот проект Архангельского молодежного театра всегда получал поддержку со стороны правительства региона, а в этом году фестиваль уличных театров может получить новое звучание.

Речь идет о том, что архангельский театральный фестиваль в этом году пройдет в рамках большого культурно-просветительского проекта «Белый июнь».

«Это уникальное событие, в которое будут вовлечены творческие люди, работающие в самых разных направлениях. Приглашаю и вас принять в нем участие», – обратился к гостям Александр Цыбульский.

 Сергей Безруков обещал рассмотреть такую возможность, - сообщила пресс - служба Губернатора Архангельской области.  

13 апрель 13:21 | : Культура

Главные новости


Вся сила – в «Брате»! Алексей Балабанов как уникум импортозамещения
Полные трусы слёз в сериале «Пингвины моей мамы»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2022 (151)
Март 2022 (352)
Февраль 2022 (331)
Январь 2022 (323)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20