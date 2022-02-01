Безруков в Архангельске. О чем договорились губернатор и актер

Их встреча состоялась в рамках проекта «ЭХО Большого Детского фестиваля», который проходит в эти дни в Поморье в рамках федерального партийного проекта «Культура малой Родины».
В сентябре – ноябре прошлого года при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры Российской Федерации и министерства культуры Московской области состоялся Большой Детский фестиваль, основная идея которого – собрать лучшее, что делается для детей и подростков в театре, кино и литературе.
В течение двух с половиной месяцев в конкурсной и внеконкурсной программах фестиваля были представлены 93 творческих проекта.
В частности, Архангельский театр драмы имени М.В. Ломоносова представил спектакли «Гамлет» и «Сказка об Одиссее».
Эксперты фестиваля высоко оценили профессиональный уровень северного коллектива. По итогам фестиваля было принято решение провести специальный проект «ЭХО Большого детского фестиваля» («ЭХО БДФ») в Архангельске и Северодвинске с 12 по 17 апреля 2022 года.
Это своеобразное продолжение основной программы фестиваля, в рамках которого предполагается показ победителей БДФ в регионах России, чтобы привлечь максимальное внимание к искусству для детей и подростков.
«Все представленные на фестиваль работы оценивает детское жюри. Это наше главное ноу-хау. И сюда мы привезли именно то, что посчитали лучшим сами дети», – рассказал Сергей Безруков
В течение недели в Архангельске и Северодвинске в рамках проекта «ЭХО БДФ» пройдет большая образовательная программа – показы спектаклей и фильмов, мастер-классы, встречи с авторами детских книг.
Кроме того, участники встречи оценили перспективы развития театрального искусства в Архангельской области.
В частности, Сергей Безруков отметил, что на уровне не только региона, но и всей страны высоко ценится фестиваль уличных театров, который проходит в Архангельске.
Глава региона, секретарь реготделения «Единой России» Александр Цыбульский, в свою очередь, подчеркнул, что этот проект Архангельского молодежного театра всегда получал поддержку со стороны правительства региона, а в этом году фестиваль уличных театров может получить новое звучание.
Речь идет о том, что архангельский театральный фестиваль в этом году пройдет в рамках большого культурно-просветительского проекта «Белый июнь».
«Это уникальное событие, в которое будут вовлечены творческие люди, работающие в самых разных направлениях. Приглашаю и вас принять в нем участие», – обратился к гостям Александр Цыбульский.
Сергей Безруков обещал рассмотреть такую возможность, - сообщила пресс - служба Губернатора Архангельской области.