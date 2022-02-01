Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Музей "Малые Корелы" усиленно готовится к Вербному воскресенью

За неделю до Пасхи православные празднуют вход Господень в Иерусалим, который в России принято называть Вербным воскресеньем. В этом году Вербное воскресенье – 17 апреля.

В этот день на центральной площади музея «Малые Корелы» настоятель Успенского храма д. Новинки Приморского района иерей Владимир Логинов проведёт водосвятный молебен и освящение вербных ветвей. Посетители смогут увидеть возрождённые обряды весеннего праздника, например, обряд «Вербохлёст», а также принять участие в шествии «Вербного поезда».

В доме Пухова с 12 до 15 часов состоятся мастер-классы по выпечке «Вербные веточки», а в творческой мастерской с 11 до 15.30 взрослые и дети смогут принять участие в мастер-классе по украшению вербного букета.

Рядом с центральной площадью развернёт ряды ярмарка народных мастеров. Украшением праздника станут колокольные звоны.

Начало программы 17 апреля в Каргопольско-Онежском секторе музея в 12 часов.

Время

проведения

Мероприятие

Место

проведения

12:00-12:10

Встреча гостей праздника

Центральные ворота

12:10-12:30

Водосвятный молебен

Освящение вербы

Центральная площадь

12:30-13:15

Проведение обряда
 «Украшение вербных деревьев»

Центральная площадь

13:15-13:30

Праздничное шествие
 «Вербного поезда»

Центральная площадь – центральные ворота

13:30-15:00

Проведение обряда «Вербохлест»

Праздничные гуляния

Центральная площадь

Каргопольско-Онежский сектор

11:00-15:30

Мастер-класс
 «Украшение вербного букета»

Творческая мастерская

12:00-15:00

Мастер-класс
 по традиционной выпечке

Изба дома Пухова

10:00-16:00

Ярмарка народных ремёсел

Центральная площадь

11:00-15:00

Колокольные звоны

Колокольня
 из с. Кушерека

11:00-16:00

Катание на лошадях

Каргопольско-Онежский сектор

  

12 апрель 11:07 | : Культура

Главные новости


Вся сила – в «Брате»! Алексей Балабанов как уникум импортозамещения
Полные трусы слёз в сериале «Пингвины моей мамы»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2022 (135)
Март 2022 (352)
Февраль 2022 (331)
Январь 2022 (323)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20