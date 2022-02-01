Музей "Малые Корелы" усиленно готовится к Вербному воскресенью

За неделю до Пасхи православные празднуют вход Господень в Иерусалим, который в России принято называть Вербным воскресеньем. В этом году Вербное воскресенье – 17 апреля.
В этот день на центральной площади музея «Малые Корелы» настоятель Успенского храма д. Новинки Приморского района иерей Владимир Логинов проведёт водосвятный молебен и освящение вербных ветвей. Посетители смогут увидеть возрождённые обряды весеннего праздника, например, обряд «Вербохлёст», а также принять участие в шествии «Вербного поезда».
В доме Пухова с 12 до 15 часов состоятся мастер-классы по выпечке «Вербные веточки», а в творческой мастерской с 11 до 15.30 взрослые и дети смогут принять участие в мастер-классе по украшению вербного букета.
Рядом с центральной площадью развернёт ряды ярмарка народных мастеров. Украшением праздника станут колокольные звоны.
Начало программы 17 апреля в Каргопольско-Онежском секторе музея в 12 часов.
|
Время
проведения
|
Мероприятие
|
Место
проведения
|
12:00-12:10
|
Встреча гостей праздника
|
Центральные ворота
|
12:10-12:30
|
Водосвятный молебен
Освящение вербы
|
Центральная площадь
|
12:30-13:15
|
Проведение обряда
|
Центральная площадь
|
13:15-13:30
|
Праздничное шествие
|
Центральная площадь – центральные ворота
|
13:30-15:00
|
Проведение обряда «Вербохлест»
Праздничные гуляния
|
Центральная площадь
Каргопольско-Онежский сектор
|
11:00-15:30
|
Мастер-класс
|
Творческая мастерская
|
12:00-15:00
|
Мастер-класс
|
Изба дома Пухова
|
10:00-16:00
|
Ярмарка народных ремёсел
|
Центральная площадь
|
11:00-15:00
|
Колокольные звоны
|
Колокольня
|
11:00-16:00
|
Катание на лошадях
|
Каргопольско-Онежский сектор