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Лучшие юные певцы Архангельской области получили награды

9 апреля в Архангельске завершился  XII областной конкурс академического и народного пения  «Юные голоса Поморья»,  посвященный  Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов РФ.
 Жюри назвало имена победителей, отметив высокий уровень подготовки и исполнения у молодых северных вокалистов. 
 В конкурсе приняло участие более 150 человек из 9 районов Поморья.  Это 12 фольклорных и академических ансамблей, 42 солиста в возрасте от 8 до 25 лет
  из детских школ искусств и музыкальных школ Архангельска, Северодвинска и Новодвинска, Котласа и Шенкурска, Мирного, Каргополя и Устьянского района, Архангельского музыкального и педагогического колледжей, Новодвинского  городского культурного центра, Ломоносовского Дворца культуры Архангельска. 
 Как подчеркнула  председатель жюри конкурса, профессор  Санкт – Петербургской государственной консерватории им.Н.А.Римского – Корсакова, заслуженная артистка России Мария Германовна Людько все участники показали достойный уровень: «Я участвую в  жюри  многочисленных конкурсов  и могу сказать, что ваш северный, архангельский  уровень исполнения весьма высокий. Мы видим, что традиции сохраняются и развиваются, вырастает большое количество талантливых ребят. Есть голоса, которые можно уже сейчас взять на карандаш,  и мы с радостью будем ждать этих ребят среди  студентов  консерватории». 

Победителей среди ансамблей и солистов XII областного конкурса «Юные голоса Поморья» выбирали по четырём номинациям в разных возрастных группах. 

Диплом Лауреата в номинации «Академическое пение» в младшей  возрастной группе завоевала Марина Зарубина из  поселка Октябрьский Устьянского района. 12-летняя певица занимается в детской  школе искусств «Радуга» с  7 лет.
 Члены жюри единодушно отметили внутреннюю культуру, сосредоточенность юной вокалистки. Сама Марина мечтает стать оперной певицей: «Я хочу работать и петь в театре. В опере больше души и чувств».
 В старшей возрастной группе в номинации «Академическое пение» два победителя. Это студенты  Архангельского музыкального  колледжа  Марк Рутенбург и Александра Михеева. 
 Если в академическом пении жюри следило за чистотой  интонаций, коэффициентом сложности программы, артистизмом участников, то в фольклорном интересны самобытность, понимание обрядов,  взаимодействие со зрителем. 
 Номинация «Народное  пение»  в этом году осталась без лауреатов. Дипломы I степени уехали в город Мирный, Котлас, Северодвинск,  Новодвинск.
 Северодвинец  Глеб Полевой  получил диплом II степени в средней возрастной группе. Подросток рассказал, что занимается пением  с 6 лет, поет в ансамбле и учится играть на гармошке.  Народное пение увлекло Глеба,  и  свою жизнь он хочет связать с эти жанром: «Мне нравится петь, очень нравятся наши педагоги в музыкальной школе № 36,  сами репетиции. Мое увлечение  поддерживают и в классе,  и в семье. Если сильно захотеть, любой человек может развить голос». 
 Лауреатами в номинации «Фольклорные ансамбли» стали гости - фольклорный ансамбль «Раденье», коллектив «Дом-театр Петрушки», г. Вологда

Для фольклорного ансамбля «Каргополочка» победа – диплом II степени в номинации «Фольклорные ансамбли»- стала настоящей неожиданностью.
 Дело в том, что коллектив образовался всего год назад. Их руководитель музыкант, певица, солистка и руководитель  известного в Поморье ансамбля «Балагуры» Светлана Недосекина решила организовать в Каргополе детский ансамбль и  пригласила ребят разного возраста. «Меня всегда привлекал фольклор, - рассказывает Светлана Васильевна, -  в нем истоки, природная, настоящая красота. Для нашей юной «Каргополочки» - это первый конкурс и уже победа. Мы очень рады!».
 Еще одни новички конкурса -  фольклорный ансамбль «Северные ягодки» из детской школы искусств № 12 города Мирный Плесецкого района. Коллектив получил диплом I степени. 

Большая заслуга успешной подготовки участников принадлежит педагогам и концертмейстерам. Для повышения их уровня квалификации, компетенций  в рамках конкурса была проведена  образовательная программа и круглый стол с практическим разбором  выступлений.

«И это важная составляющая областных конкурсов, - считает художественный руководитель Дома народного творчества  Людмила Юрьевна Макарова.- Благодаря поддержке регионального Министерства культуры, мы имеем возможность приглашать опытных, именитых мастеров сцены, специалистов – педагогов. Они проводят для руководителей наших коллективов мастер-классы, открыто делятся своим опытом».
 В заключение церемонии награждения  XII областного конкурса академического и народного пения  «Юные голоса Поморья»  все  участники, педагоги поднялись на сцену Дома народного творчества.
 Елена Черменина, преподаватель Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова от имени жюри  поблагодарила  всех за три дня совместного творчества, пожелала участникам быть верными выбранной дороги,  идти вперед вместе с музыкой и творчеством.

  

11 апрель 16:03 | : Культура

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