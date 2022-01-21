Лучшие юные певцы Архангельской области получили награды

9 апреля в Архангельске завершился XII областной конкурс академического и народного пения «Юные голоса Поморья», посвященный Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов РФ.
Жюри назвало имена победителей, отметив высокий уровень подготовки и исполнения у молодых северных вокалистов.
В конкурсе приняло участие более 150 человек из 9 районов Поморья. Это 12 фольклорных и академических ансамблей, 42 солиста в возрасте от 8 до 25 лет
из детских школ искусств и музыкальных школ Архангельска, Северодвинска и Новодвинска, Котласа и Шенкурска, Мирного, Каргополя и Устьянского района, Архангельского музыкального и педагогического колледжей, Новодвинского городского культурного центра, Ломоносовского Дворца культуры Архангельска.
Как подчеркнула председатель жюри конкурса, профессор Санкт – Петербургской государственной консерватории им.Н.А.Римского – Корсакова, заслуженная артистка России Мария Германовна Людько все участники показали достойный уровень: «Я участвую в жюри многочисленных конкурсов и могу сказать, что ваш северный, архангельский уровень исполнения весьма высокий. Мы видим, что традиции сохраняются и развиваются, вырастает большое количество талантливых ребят. Есть голоса, которые можно уже сейчас взять на карандаш, и мы с радостью будем ждать этих ребят среди студентов консерватории».
Победителей среди ансамблей и солистов XII областного конкурса «Юные голоса Поморья» выбирали по четырём номинациям в разных возрастных группах.
Диплом Лауреата в номинации «Академическое пение» в младшей возрастной группе завоевала Марина Зарубина из поселка Октябрьский Устьянского района. 12-летняя певица занимается в детской школе искусств «Радуга» с 7 лет.
Члены жюри единодушно отметили внутреннюю культуру, сосредоточенность юной вокалистки. Сама Марина мечтает стать оперной певицей: «Я хочу работать и петь в театре. В опере больше души и чувств».
В старшей возрастной группе в номинации «Академическое пение» два победителя. Это студенты Архангельского музыкального колледжа Марк Рутенбург и Александра Михеева.
Если в академическом пении жюри следило за чистотой интонаций, коэффициентом сложности программы, артистизмом участников, то в фольклорном интересны самобытность, понимание обрядов, взаимодействие со зрителем.
Номинация «Народное пение» в этом году осталась без лауреатов. Дипломы I степени уехали в город Мирный, Котлас, Северодвинск, Новодвинск.
Северодвинец Глеб Полевой получил диплом II степени в средней возрастной группе. Подросток рассказал, что занимается пением с 6 лет, поет в ансамбле и учится играть на гармошке. Народное пение увлекло Глеба, и свою жизнь он хочет связать с эти жанром: «Мне нравится петь, очень нравятся наши педагоги в музыкальной школе № 36, сами репетиции. Мое увлечение поддерживают и в классе, и в семье. Если сильно захотеть, любой человек может развить голос».
Лауреатами в номинации «Фольклорные ансамбли» стали гости - фольклорный ансамбль «Раденье», коллектив «Дом-театр Петрушки», г. Вологда
Для фольклорного ансамбля «Каргополочка» победа – диплом II степени в номинации «Фольклорные ансамбли»- стала настоящей неожиданностью.
Дело в том, что коллектив образовался всего год назад. Их руководитель музыкант, певица, солистка и руководитель известного в Поморье ансамбля «Балагуры» Светлана Недосекина решила организовать в Каргополе детский ансамбль и пригласила ребят разного возраста. «Меня всегда привлекал фольклор, - рассказывает Светлана Васильевна, - в нем истоки, природная, настоящая красота. Для нашей юной «Каргополочки» - это первый конкурс и уже победа. Мы очень рады!».
Еще одни новички конкурса - фольклорный ансамбль «Северные ягодки» из детской школы искусств № 12 города Мирный Плесецкого района. Коллектив получил диплом I степени.
Большая заслуга успешной подготовки участников принадлежит педагогам и концертмейстерам. Для повышения их уровня квалификации, компетенций в рамках конкурса была проведена образовательная программа и круглый стол с практическим разбором выступлений.
«И это важная составляющая областных конкурсов, - считает художественный руководитель Дома народного творчества Людмила Юрьевна Макарова.- Благодаря поддержке регионального Министерства культуры, мы имеем возможность приглашать опытных, именитых мастеров сцены, специалистов – педагогов. Они проводят для руководителей наших коллективов мастер-классы, открыто делятся своим опытом».
В заключение церемонии награждения XII областного конкурса академического и народного пения «Юные голоса Поморья» все участники, педагоги поднялись на сцену Дома народного творчества.
Елена Черменина, преподаватель Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова от имени жюри поблагодарила всех за три дня совместного творчества, пожелала участникам быть верными выбранной дороги, идти вперед вместе с музыкой и творчеством.