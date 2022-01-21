Arctic Open побалует зрителей Питера и Сыктывкара фильмами-лауреатами Пятого фестиваля

В конце апреля фильмы -победители V Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open увидят в Санкт-Петербурге на киностудии «Ленфильм» и в кинотеатре Республики Коми «РубЛион». Кинофестиваль Arctic open прошёл в Архангельске в декабре 2021 года.
Благодаря сотрудничеству «КомиКино» и кинофестиваля Arctic open соседствующие северные регионы продолжают популяризировать авторское российское кино и укреплять межрегиональные связи. 23 и 24 апреля жители Сыктывкара смогут увидеть четыре полнометражных киноработы, получивших призы кинофестиваля в Архангельске в декабре 2021 года. Кроме просмотра фильмов и творческих встреч с актёрами, режиссёрами и продюсерами в Сыктывкаре пройдёт лекция для всех ценителей кино от кинокритика Егора Москвитина «Кино до и после 2022 года: каким мы его запомним и каким оно будет» 23 апреля в 13 часов в Национальной галерее Республики Коми.
Зрители увидят картину режиссёра Антона Богданова «Нормальный только я» (12+) 23 апреля в 16 часов в кинотеатре «РубЛион». В 2021 году она победила в двух номинациях кинофестиваля Arctic open: «Лучший фильм для детей и юношества» и «Лучший режиссер». Это дебютная работа режиссёра в полном метре. Антон Богданов - соавтор сценария, продюсер, а также сыграл одну из главных ролей - директора детского оздоровительного лагеря.
В летнем лагере разразилась нешуточная война между отрядом детей-инвалидов и внезапно нагрянувшими хулиганами. И примирить их способно лишь одно — спасение лагеря от сноса, который задумали местный директор и мэр с целью наживы.
В картине снялись актеры Максим Виторган, Константин Хабенский, Ольга Лерман, Сергей Кутергин. В Сыктывкаре фильм представит продюсер и сценарист Михаил Шулятьев.
В столице Республики Коми покажут картину победителя кинофестиваля Arctic open «Второе солнце» (18+) - дебют режиссёра Рината Ташимова. Первая полнометражная художественная работа драматурга и актёра екатеринбургского «Коляда-театра» уже была отмечена несколькими значимыми наградами. «Второе солнце» в конкурсе «Окна в Европу» получило спецприз жюри «За многообещающий восход» и Гран-при за лучший фильм кинофестиваля Arctic open. В своем фильме режиссёр рассказывает историю жителей одной татарской деревни, в которой переплетаются местные обычаи и национальный колорит. В Сыктывкаре фильм представит актриса Светлана Баженова, исполнившая роль Венеры в фильме. Показ и обсуждение состоятся в кинотеатре «РубЛион» 23 апреля в 19 часов.
Программа 24 апреля начнётся фильмом режиссёра Дарьи Биневской «Африка» (6+). На кинофестивале Arctic open в 2021 году киноработа была отмечена специальным дипломом жюри с формулировкой «За выразительность киноязыка». Кино для семейного просмотра представит режиссёр Дарья Биневская.
1943 год. На окраине блокадного Ленинграда, в опустевшей деревне остаются трое детей и их мать, которая слишком слаба для походов в лес в поисках еды. В один из дней сыновья отправляются в дорогу сами и оказываются перед недетским выбором — спасти семью или собаку, которую они находят на месте боя.
В 16 часов зрители кинотеатра «РубЛион» увидят якутский альманах «Ыт». Киноистории о жизни «добрых и злых соседей» сняли два якутских режиссёра Дмитрий Давыдов и Степан Бурнашев.
В 2021 году картина получила специальный приз жюри на 37-м Варшавском международном кинофестивале с формулировкой «За чистый кинематографический взгляд на простую повседневную жизнь». Также в Варшаве фильм получил специальное упоминание жюри NETPAC. Зритель увидит семь историй о последствиях самых, казалось бы, безобидных поступков.
В Сыктывкаре фильм представит режиссёр Степан Бурнашев. Модератором встреч режиссёров, актёров и продюсеров со зрителями станет кинокритик Егор Москвитин.
28 и 29 апреля фильмы Arctic open также смогут увидеть на киностудии «Ленфильм». Зрителям покажут «Второе солнце» Рината Ташимова. Киноработу представит режиссёр. Также там посмотрят якутский киноальманах «Ыт». На творческую встречу со зрителем приедет режиссёр Степан Бурнашев. После каждого фильма состоится творческая встреча со зрителями.
«Мы надеемся, что кинопоказы фильмов из программы архангельского международного кинофестиваля, встречи с режиссерами в таких крупных регионах помогут продвижению и большему пониманию авторского, отечественного, современного разножанрового кинематографа, познакомят зрителя с северными, арктическими территориями. Киностудия «Ленфильм» имеет успешный опыт сотрудничества с архангельским кинофестивалем с 2016 года. Ежегодно фильмы производства студии «Ленфильм» участвуют в конкурсной и внеконкурсной программках кинофестиваля, в киномарафонах и киноакциях, которые проводит ПКФ «Берегиня» в Архангельской области», - рассказала директор кинофестиваля Arctic open Тамара Статикова.