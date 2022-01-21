Весь мир - театр. В Архангельске срочно ищут костюмера-универсала

Аналитики hh.ru изучили рынок труда Архангельской области и выяснили, что прямо сейчас ищут костюмера на зарплату до 35 000 рублей.
Специальное образование, умение кроя и пошива костюмов, декораций, высокий уровень самоорганизации, ответственность, исполнительность – именно такие требования работодатель предъявляет к кандидату.
В обязанности будущего костюмера войдет: подбор костюмов, включая обувь и другие необходимые аксессуары, проверка полной готовности костюмов, разработка эскизов костюмов, раскрой и пошив костюмов, пошив мягких декораций к мероприятиям по утвержденному сценарию, а также участие в проведении инвентаризаций костюмов, артистического реквизита и аксессуаров.
Среди условий работодатель указывает официальное оформление, достойную заработную плату и гибкий график работы.