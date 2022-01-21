Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Весь мир - театр. В Архангельске срочно ищут костюмера-универсала

Аналитики hh.ru изучили рынок труда Архангельской области и выяснили, что прямо сейчас ищут костюмера на зарплату до 35 000 рублей.

Специальное образование, умение кроя и пошива костюмов, декораций, высокий уровень самоорганизации, ответственность, исполнительность – именно такие требования работодатель предъявляет к кандидату.

В обязанности будущего костюмера войдет: подбор костюмов, включая обувь и другие необходимые аксессуары, проверка полной готовности костюмов, разработка эскизов костюмов, раскрой и пошив костюмов, пошив мягких декораций к мероприятиям по утвержденному сценарию, а также участие в проведении инвентаризаций костюмов, артистического реквизита и аксессуаров.

Среди условий работодатель указывает официальное оформление, достойную заработную плату и гибкий график работы.

 

11 апрель 09:18 | : Культура

Главные новости


Полные трусы слёз в сериале «Пингвины моей мамы»
Соединенные Штаты Римской Империи

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2022 (115)
Март 2022 (352)
Февраль 2022 (331)
Январь 2022 (323)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20