Как на Пинеге хоронили. Экспедиция за поморским фольклором

В конце марта сотрудники музея «Малые Корелы» совершили экспедицию в деревни Пинежского района Архангельской области – Кевролу и Ваймушу.
Во время встреч с местными жителями – представителями сельской интеллигенции и участниками народного самодеятельного коллектива «Кеврольские женки» – сотрудникам научно-экспозиционного отдела и отдела этнографических программ и массовых мероприятий музея удалось записать обряды, посвящённые началу и окончанию сельскохозяйственных работ и связанный с этой стороной крестьянской жизни песенный и танцевальный фольклор.
Особенно ценным результатом поездки стала запись двух пинежских сказок: «Об Улитушке» и «Старчище и Снежурочка» (одна из них записана в двух вариантах). «Традиция рассказывания сказок в наши дни почти утрачена, – отметила специалист по фольклору музея «Малые Корелы» Виолетта Шевель. – Поэтому для нас очень важно, что мы записали сказку от местной жительницы, которую она в своё время услышала от бабушки».
«В бассейне среднего течения реки Пинеги сохранилась фольклорная обрядность, которую ещё в 70-е годы прошлого века записывали фольклористы из Москвы и Ленинграда. Это регион с богатой фольклорной традицией, а Кеврола – одна из старейших деревень страны, – рассказала научный сотрудник музея Светлана Лосева. – Кроме сказок, нам также удалось привезти из экспедиции записи мифологических рассказов и бытовавшего на Пинеге похоронного обряда».