Художница из Москвы пишет картины о православном Русском Севере

Онлайн-выставка «Север — самый русский» художника Татьяны Юшмановой открылась на сайте Русского географического общества. На картинах — северные пейзажи, церкви и люди.
«Здесь сохранились осколки исконной России, к которой нас генетически тянет. В больших городах, к сожалению, самобытность уходит, та же Москва стремительно теряет свой облик с ее уютными улочками, небольшими особняками, храмами и тихими набережными. В малых городах еще осталось очарование старины, еще ярче оно ощущается в деревнях. Чем дальше от больших городов, тем больше. Там перед глазами встают былинные пейзажи, на ум приходят сказочные сюжеты. Север завораживает, бередит душу и не отпускает», — отметила Татьяна Юшманова.
Познакомиться с работами художницы можно по ссылке https://sever.rgo.ru
Татьяна — супруга протоиерея Алексия Яковлева, настоятеля храма Серафима Саровского в Раеве (Москва). Вместе они стояли у истоков проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера», благодаря которому удалось спасти 163 церкви.
Татьяна Юшманова родилась в Москве в 1979 году. В 1997 году с отличием закончила Московский академический художественный лицей при Российской академии художеств, затем — Российскую академию живописи, ваяния и зодчества и мастерскую исторической живописи Ильи Глазунова. Выставки художницы проходили в России, Англии и Германии.
Работы художницы находятся в частных коллекциях и галереях России, Англии, Германии, Дании, Австрии, США, а также в музеях МАХЛ и РАЖВиЗ. Помимо живописи Татьяна Юшманова занимается книжной графикой. Член Союза художников России.
Художница живет и работает в Москве.
(по материалам Архангельской епархии)