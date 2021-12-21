"Скит". В Архангельске покажут светлое философское кино

Документальный фильм «Скит» представят в областной научной библиотеке имени Н.А. Добролюбова 30 апреля в 16:30. Лента посвящена жизни скита архангельского подворья Антониево-Сийского монастыря.
Скит во имя преподобномучеников Вениамина (Кононова) и Никифора (Кучина) несколько лет назад основал в труднодоступной местности в Приморском районе настоятель Сийского подворья иеромонах Даниил (Плотников).
Авторы фильма Инга и Алексей Шаршовы сейчас завершают работу над произведением. Перед премьерным показом они рассказали о творческом замысле.
«Ранее мы снимали острые документальные фильмы, пытались поднять в своих работах проблемы, вызвать зрителя на диалог. Минувшим летом нам захотелось снять некое светлое, философское кино. События конца февраля этого года подтвердили правильность нашего решения», — рассказал режиссер Алексей Шаршов. Его супруга Инга отметила, что в России много фильмов про монастыри: «Но про скиты картин мы не нашли. Доехать до них трудно, возможно, и сами монахи не хотят, чтобы видеокамеры нарушали их уединенное жительство. Однако, отец Даниил сам снимает небольшие ролики о жизни своего скита и с радостью согласился на съемки фильма».
Скит Заречный расположен в поле на берегу реки Лодьмы близ деревни Коровкинской в Приморском районе. Духовными покровителями пустыни являются преподобномученики Вениамин и Никифор. После разорения Соловецкого монастыря его последний настоятель архимандрит Вениамин вместе со своим сподвижником иеромонахом Никифором поселились в архангельской тайге. В трудах и молитве они прожили два года. Через несколько дней после Пасхи 1928 года двух праведников лишили жизни бандиты, которые искали соловецкое золото. Интересно, что в Коровкинской один из местных жителей приносил монахам продукты. Отец Даниил связывает, в том числе, и с этим фактом появление скита. При выборе места этой истории священнослужитель не знал. В фильме показаны и другие совпадения, которые указывают на неслучайность появление молитвенной жизни именно в этом месте.
«Скит Заречный — единственный женский скит в Архангельской области. Там живет монахиня Елисавета, отец Даниил вместе с прихожанами и помощниками поддерживают матушку во всех делах. В фильме показан путь, который пришлось им пройти, — от палатки в чистом поле до домика с электричеством, системой видеонаблюдения, водопроводом и подсобным хозяйством», — рассказала Инга Шаршова.
По ее словам, фильм условно поделен на три части. Из первой зритель узнает, как устроен быт в скиту, во второй — историю появления монашеской жизни фактически в чистом поле, в третьей части отец Даниил и матушка Елисавета говорят о трудностях в жизни монаха, о том, влияют ли на нее условия проживания, а также о месте творчества в христианстве. «Нас, как творческих людей, заинтересовали именно рассуждения отца Даниила о творчестве и свободе в Православии», — отметила Инга.
Анонс фильма можно посмотреть здесь: https://www.youtube.com/watch?v=fblkVpgV0dM
Отметим, что Инга и Алексей Шаршовы живут в Архангельске, они — авторы трех документальных картин: «В зеркале Верколы», «Вознесенье: поиски утраченного» и «Были-небыли». Все фильмы сняты без сторонней поддержки, на личные деньги авторов. Документальные работы Инги и Алексея — участники, лауреаты и призеры российских и международных кинофестивалей, таких как: «Arctic open», «Святой Владимир», «Свет миру», «Золотой Витязь», «Покров», «Русское сердце», «Печка», «Русский кинофестиваль», «Радонеж» и многих других.
(по материалам Архангельской епархии)