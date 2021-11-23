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"Мы тоже так хотим!". Стажеры из Удмуртии восхитились поморским Кенозерьем

Открыть для себя Русский Север, познакомиться с принципами работы национального парка, его проектной деятельностью и узнать о культуре и быте жителей Кенозерья приехали 12 представителей Республики Удмуртия. Участники стажировки включены в масштабный проект «Культурная мозаика», поддержанного Фондом Тимченко и направленного на развитие малых территорий при помощи культурных инициатив.

Участники стажировки рассказали, что их инициативы помогают сохранять уникальную Шольинскую роспись и обрядовые песни, создавать инклюзивные пространства для детей с ограниченными возможностями, новые культурные пространства и рекреационные программы.

В первый день стажировки гости из Удмуртии увидели крупнейшую коллекцию старинных вещей на экспозиции «Рухлядный амбар. Открытый показ фондов». Также они заглянули в Никольскую часовню XVIII века и познакомились с музейным комплексом «Амбарный ряд», где участники Школы юного экскурсовода рассказали о традиционных промыслах и ремёслах заповедной территории.

Во время деловой программы, которая проходила в единственном в России музее эпического наследия «В Начале было Слово», руководитель Ассоциации «Клуб друзей Кенозерского национального парка» Надежда Иниева познакомила участников стажировки со структурой Парка и его проектной деятельностью. Гости посмотрели фильм об итогах международного проекта «Северное сияние. Женские инициативы для развития», узнали, как в Парке поддерживаются локальные предпринимательские инициативы местных жителей.

На второй день гости отправились в Почезерский храмовый комплекс – один из шести сохранившихся в России ансамблей-«тройников». Посетили посёлок Усть-Поча, где встретились с активистами местного ТОСа и с руководителем АНО «Кенозерские берега» Любовью Сафоновой. Она рассказала, как местным жителям при поддержке Кенозерского национального парка и Фонда Ильи Варламова удалось отремонтировать местный клуб. Гости из Удмуртии побывали в Центре промыслов и ремёсел Усть-Почи, стали участниками мастер-классов по плетению из бересты, войлоковалянию и кузнечному делу, посетили ткацкую мастерскую «Волшебный челночёк» – проекта-победителя конкурса «Северное сияние». В завершение визита для участников стажировки выступил фольклорный коллектив «Кенозерочка».

В посёлке Поча гости поучаствовали в программе «Поча XX век» и в экскурсии по информационному центру «Поча. Жили, работали, любили», пообщались с активистами ТОС «Надежда» и узнали, как жители загорелись идеей ремонта Дома посёлка «Привала лесоруба» и клуба Волошевского лесопункта. Активист Надежда Баева провела для участников стажировки программу «Взвейтесь кострами», где кто-то вспомнил о пионерской молодости, а кто-то впервые увидел, как проходило вступление в члены этой организации. О чём поют жители бывшего лесозаготовительного посёлка стало понятно из выступления вокального коллектива «Северяночка». Одна из частушек о том, что «мы не хуже Бурановских бабушек», вызывает улыбки участников стажировки – это их землячки.

Третий день начался с деловой программы. Надежда Иниева рассказала, как в Кенозерье и Онежском Поморье реализуются социокультурные проекты и какую помощь в этом оказывает Парк. Начальник отдела социокультурной деятельности Надежда Фомина рассказала про работу с волонтёрами в Парке и о том, как они участвовали в реализации проектов самих местных жителей – например, в ремонте «Клуба Усть-Поченской запани», демонтаже старого моста в д. Вершинино. Активисты деревни Вершинино Анна Юрьева и Мария Подосёнова рассказали о своём проекте «Невозможное возможно», который был поддержан на обучающем семинаре «10 шагов к успешному проекту» и помог направить энергию вершининской молодёжи в созидательное русло.

Рассказывая о впечатлениях стажировки, многие признаются, что если бы они жили на Русском Севере, то хотели бы работать в Кенозерском национальном парке. Кто-то говорит это на удмуртском: «мон татын ужасан». Участниц стажировки привлекли красота этих мест, уникальные храмы, музеи и возможность заниматься их сохранением вместе с местными жителями. С собой в Удмуртию участницы увозят идеи по развитию своих проектов. Светлана Токарева из Малопургинского района рассказывает, что сфотографировала все стенды в музеях. «Очень много мы для себя интересного взяли. Понравилось, как рассказывали о советском периоде. У нас тоже есть небольшая экспозиция. Я даже видео записывала». Надежда Степанова, руководитель проекта «В поисках небесной росы» говорит, что ею зацепила фраза в фильме о Парке: «нужно находить грань между подлинностью и искусственностью. И я своими глазами увидела, как вы всё это делаете».

Елена Глухова, автор проекта «Шольинская роспись» признаётся, что стажировка превзошла все её ожидания. «У нас в одном из поселков есть тоже дом культуры, в плохом состоянии. Мы всё надеялись, что нам новый построят, но этого можно ждать много лет. Теперь я думаю, что мы как в Усть-Поче, Поче, будем пробовать сами что-то сделать», – говорит она. Её коллега Татьяна Вечтомова добавляет: «У нас очень много заброшенных поселков, лесозаготовительных. А мне интересно сохранить, возродить историю деревни. Может у нас получится что-то подобное реализовать!».

   

02 апрель 07:05 | : Культура

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