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Заключенный из Архангельской области выступит в финале "Калины красной" с песней о любви

В УФСИН России по Архангельской области подвели итоги регионального этапа XIX Всероссийского конкурса на лучшее исполнение песен среди осужденных «Калина красная».

За право представлять Поморье на всероссийском уровне боролись отбывающие наказание в 17 учреждениях уголовно-исполнительной системы региона. В студиях кабельного телевидения создавали ролики выступлений творческих осужденных, которые и были направлены на суд жюри.

От Архангельской области в этом году в Москву будет направлена песня «Поздняя любовь», написанная и исполненная осужденным исправительной колонии №5 Борисом Репиным. Он имеет музыкальное образование - сначала окончил школу по классу «фортепиано», позднее училище по специальности «Классическое пение». 

Напомним, что — крупнейшая в истории современной России творческая акция, посвящённая социальной реабилитации осужденных. Организаторами конкурса являются ФСИН России и продюсерская компания «Союз Продакшн».

01 апрель 11:16 | : Культура

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