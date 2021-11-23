Заключенный из Архангельской области выступит в финале "Калины красной" с песней о любви

В УФСИН России по Архангельской области подвели итоги регионального этапа XIX Всероссийского конкурса на лучшее исполнение песен среди осужденных «Калина красная».
За право представлять Поморье на всероссийском уровне боролись отбывающие наказание в 17 учреждениях уголовно-исполнительной системы региона. В студиях кабельного телевидения создавали ролики выступлений творческих осужденных, которые и были направлены на суд жюри.
От Архангельской области в этом году в Москву будет направлена песня «Поздняя любовь», написанная и исполненная осужденным исправительной колонии №5 Борисом Репиным. Он имеет музыкальное образование - сначала окончил школу по классу «фортепиано», позднее училище по специальности «Классическое пение».
Напомним, что — крупнейшая в истории современной России творческая акция, посвящённая социальной реабилитации осужденных. Организаторами конкурса являются ФСИН России и продюсерская компания «Союз Продакшн».