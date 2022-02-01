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Елена Шатковская стала лауреатом премии имени Академика Лихачева

На этой неделе в Санкт-Петербурге состоялось вручение международной премии имени Д. С. Лихачева. Премия присуждается за сохранение памятников истории и культуры, сохранение музейных, библиотечных и архивных коллекций, за развитие краеведческого движения и пропаганды историко-культурного наследия России. Елена Шатковская, директор национальных парков «Кенозерский» и «Онежское Поморье», стала ее лауреатом за «выдающийся вклад в сохранение историко-культурного наследия России».

Имена лауреатов прошлого года были объявлены еще 28 ноября, в день рождения академика Лихачева.

Представлял Елену Флегонтовну на торжественной церемонии Михаил Исаевич Мильчик, известный искусствовед, один из создателей музеев Иосифа Бродского в Санкт-Петербурге и в Норинской: «Елена Флегонтовна и ее команда делают абсолютно уникальные вещи: сохраняют все виды наследия, всех исторических эпох в партнерстве с местными жителями. Особенно я ценю профессиональную и бережную реставрацию памятников деревянного зодчества».

Елена Шатковская отметила: «Для меня большая честь получить премию имени Дмитрия Сергеевича Лихачева — человека, который всю свою жизнь изучал, сохранял и популяризировал русскую культуру. Именно этим уже 30 лет занимается и Кенозерский национальный парк. За нами десятки отреставрированных памятников, сохраненная заповедная природа и спасенные живые северные деревни. Кенозерье сегодня — это градообразующее предприятие, ведущий культурный, просветительский, туристский центр северо-запада России, биосферный резерват ЮНЕСКО, без пяти минут Объект всемирного наследия. В это тревожное время я понимаю, какую дополнительную ответственность возлагает на меня звание лауреата премии имени Лихачева. Для меня Дмитрий Сергеевич — нравственная опора. Какая же огромная потребность в гуманистах именно сейчас».

Премия была учреждена в 2006 году Правительством Санкт-Петербурга под руководством Валентины Матвиенко и Фондом им. Д. С. Лихачева под руководством Даниила Гранина — в год 100-летнего юбилея со дня рождения Лихачева. В разные годы лауреатами становились директор Института искусствознания Алексей Комеч, режиссер Александр Сокуров, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, основатель Института природного и культурного наследия Юрий Веденин, искусствовед Михаил Мильчик, а также деятели культуры из Италии, Франции, Китая, Нидерландов. От Архангельской области лауреатами премии в разные годы стали крупнейший исследователь древнерусского искусства Татьяна Кольцова и директор Вельского краеведческого музея Галина Веревкина.

  

31 март 12:17 | : Культура

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