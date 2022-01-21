И удар по морде. Лауреаты "Оскар-2022"

В Лос-Анджелесе прошла ежегодная (94-я по счету) церемония вручения наград Американской киноакадемии, также известная как премия «Оскар». Золотая статуэтка уже много лет является, по мнению многих кинодеятелей, высшей наградой в сфере киноискусства. Ее европейский конкурент – «Золотая пальмовая ветвь» Каннского кинофестиваля (Франция).
Полный список всех лауреатов:
Лучший фильм: «CODA: Ребенок глухих родителей».
Лучшая мужская главная роль: Уилл Смит («Король Ричард»).
Лучшая женская главная роль: Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»).
Лучший режиссер: Джейн Кэмпион («Власть пса»).
Лучшая женская роль второго плана: Ариана Дебос («Вестсайдская история»).
Лучшая мужская роль второго плана: Трой Коцур («CODA: Ребенок глухих родителей»).
Лучший адаптированный сценарий: Сиан Хедер («CODA: Ребенок глухих родителей»).
Лучший оригинальный сценарий: Кеннет Брана («Белфаст»).
Лучший фильм на иностранном языке: «Сядь за руль моей машины» (Япония).
Лучший анимационный фильм: «Энканто» (Disney).
Лучшая операторская работа: «Дюна».
Лучшие визуальные эффекты: «Дюна».
Лучший монтаж: «Дюна».
Лучший звук: «Дюна».
Лучший оригинальный саундтрек: Ханс Циммер («Дюна»).
Лучшее художественное оформление: «Дюна».
Лучший грим и причёски: «Глаза Тэмми Фэй».
Лучшие костюмы: Дженни Беван («Круэлла»).
Лучший документальный полнометражный фильм: «Лето соула».
Лучший игровой короткометражный фильм: «Долгое прощание».
Лучший документальный короткометражный фильм: «Королева баскетбола».
Лучший анимационный короткометражный фильм: «Стеклоочиститель».
Номинация «Фаворит фанатов»: «Армия мертвецов», режиссер Зак Снайдер.
Отметим, сама церемония на этот раз была расцвечена пощечиной от Уилл Смита (чёрный) ведущему Крису Року (черный) за неудачную шутку о жене звезды "Люди в черном". И никакой политики… извинения были принесены и приняты.