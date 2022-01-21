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И удар по морде. Лауреаты "Оскар-2022"

В Лос-Анджелесе прошла ежегодная (94-я по счету) церемония вручения наград Американской киноакадемии, также известная как премия «Оскар». Золотая статуэтка уже много лет является, по мнению многих кинодеятелей, высшей наградой в сфере киноискусства. Ее европейский конкурент – «Золотая пальмовая ветвь» Каннского кинофестиваля (Франция).

Полный список всех лауреатов:

Лучший фильм: «CODA: Ребенок глухих родителей».

Лучшая мужская главная роль: Уилл Смит («Король Ричард»).

Лучшая женская главная роль: Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»).

Лучший режиссер: Джейн Кэмпион («Власть пса»).

Лучшая женская роль второго плана: Ариана Дебос («Вестсайдская история»).

Лучшая мужская роль второго плана: Трой Коцур («CODA: Ребенок глухих родителей»).

Лучший адаптированный сценарий: Сиан Хедер («CODA: Ребенок глухих родителей»).

Лучший оригинальный сценарий: Кеннет Брана («Белфаст»).

Лучший фильм на иностранном языке: «Сядь за руль моей машины» (Япония).

Лучший анимационный фильм: «Энканто» (Disney).

Лучшая операторская работа: «Дюна».

Лучшие визуальные эффекты: «Дюна».

Лучший монтаж: «Дюна».

Лучший звук: «Дюна».

Лучший оригинальный саундтрек: Ханс Циммер («Дюна»).

Лучшее художественное оформление: «Дюна».

Лучший грим и причёски: «Глаза Тэмми Фэй».

Лучшие костюмы: Дженни Беван («Круэлла»).

Лучший документальный полнометражный фильм: «Лето соула».

Лучший игровой короткометражный фильм: «Долгое прощание».

Лучший документальный короткометражный фильм: «Королева баскетбола».

Лучший анимационный короткометражный фильм: «Стеклоочиститель».

Номинация «Фаворит фанатов»: «Армия мертвецов», режиссер Зак Снайдер.

Отметим, сама церемония на этот раз была расцвечена пощечиной от Уилл Смита (чёрный) ведущему Крису Року (черный) за неудачную шутку о жене звезды "Люди в черном". И никакой политики… извинения были принесены и приняты.

 

29 март 07:19 | : Культура

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