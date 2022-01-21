Талантам из воспитательной колонии под Архангельском вручили театральный "Оскар"

В честь Всемирного дня театра в школе воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский район) торжественно подвели итоги театрального сезона во время церемонии второй ежегодной премии «ШАНOSCAR».
2021 год стал для школьной независимой актерской студии «Шанс» очень продуктивным. И хотя в нем не было гастролей, самодеятельные артисты успели осуществить масштабные проекты: поставить спектакли «Люби» и «Шерше ля фам», подготовить документальный фильм «ШАНС в Коми», представление-отчет «Балаган» и праздник «День ШАНСа». Студия приняла участие в трех дистанционных видеоконкурсах, в двух из которых стала победителем. Больше 20 воспитанников колонии, учителя, сотрудники учреждения творили и созидали под вдохновляющим руководством талантливого сценариста и режиссера, педагога-организатора школы при АВК Натальи Прыгуновой.
«ШАНOSCAR» прошел в АВК уже во второй раз, это значимое событие с красивыми и талантливыми местными актерами и актрисами, музыкальным видео- и фото оформлением, с волнением и желанием узнать победителей номинаций. Ведущими церемонии в этом году выступили идейный вдохновитель «Шанса» Наталья Прыгунова и оодиннадцатиклассник Лев О. Награждение победителей премии «ШАНOSCAR-2021» проходило по итогам зрительского голосования в восьми номинациях. Их имена называли те, кто победил в прошлом году или сам дебютировал недавно, но является преданным поклонником «Шанса», президент школы и лауреат всероссийского фестиваля «Амнистия души».
В самой большой и юной номинации «Молодой дебют года» было заявлено 11 артистов. Настоящая борьба развернулась между Даниилами, набравшими вдвоем чуть менее 60% от всех голосов. Но победил все-таки воспитанник Даниил У., бесподобно и незабываемо сыгравший роли Матрены Альфредовны и Перепелихи в спектакле «Балаган».
В номинации «Дебют года-2021» за победу боролись три претендента, каждый из которых уже не раз выступал перед школьными зрителями, но в этот раз они взялись за яркие образы в больших спектаклях. Победителем был признан завуч школы Михаил Перфильев, трогательный любитель розыгрышей Месье Мишель из спектакля «Шерше ля фам». «Лучшая женская роль» также досталась актрисе данного спектакля – учителю химии и биологии Анне Кочетовой за обворожительную и независимую мадам Аннетт.
Смелые актеры, представленные в номинации «Лучшая мужская роль» могут все: и петь, и танцевать, и делать сальто в тяжелой шубе, и объявлять номера в пачке балерины, и смешно шутить. Но покорить сердца зрителей лучше удалось выпускнику школы Анатолию С., сыгравшему роль неравнодушного и творческого студента Филимона Филимоновича в спектакле «Люби». Анатолий уже вышел на свободу, но для церемонии записал видео и приветствовал всех с экрана.
В номинации «Лучший актер» победу присудили воспитателю Сергею Малышеву, ярко сыгравшему две роли в этом сезоне: воспитателя в спектакле «Люби» и инспектора Сержа в «Шерше ля фам». «Лучшей актрисой» заслуженно и бесспорно стала педагог дополнительного образования Людмила Козырева, исполнительница главных ролей в трех спектаклях - Любови Филимоновны, Цыганки и мадемуазель Люли.
Песни, танцы, музыкальные номера украшали каждый спектакль, создавая неповторимую атмосферу Франции или русской ярмарки, а то и объединившись в настоящий концерт. Поэтому достаточно сложно было выбрать победителя в номинации «Лучший музыкальный номер года». В итоге победителем стали «Колокольчики» в исполнении участников «Балагана».
Актерский состав любого спектакля можно назвать тандемом, ведь всех объединяет, радует и вдохновляет совместная творческая деятельность. В номинации «Тандем года» с небольшим отрывом победу одержал актерский состав спектакля «Люби».
Уже в мае актеры школьной театральной студии представят на суд зрителей новую премьеру - спектакль «Балаган-2».