Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Предстоятель РПЦ о культуре как служении

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил министру культуры Российской Федерации Ольге Любимовой поздравительное послание по случаю Дня работника культуры России.

«Вам доверено важное и ответственное служение во главе Министерства, от эффективной деятельности которого во многом зависит сохранение национальной исторической памяти, богатого духовного и культурного наследия нашего народа и его вековых традиций, — говорится в послании. — Признателен Вам за неизменное внимание к жизни Русской Православной Церкви, за плодотворное взаимодействие с Патриаршим советом по культуре и синодальными учреждениями. Надеюсь, что и впредь наше сотрудничество будет способствовать утверждению в обществе непреходящих моральных норм, патриотическому воспитанию и нравственному просвещению современников, сбережению и преумножению культурного достояния России».

Предстоятель Церкви пожелал Ольге Борисовне и ее коллегам крепкого здоровья, душевного мира, щедрой помощи Божией и успехов в дальнейших ответственных трудах на пользу Отечества.

(по материалам Архангельской епархии)

27 март 07:37 | : Культура / Верую

Главные новости


Матросская тишина
Сахарный ажиотаж: картельный заговор или просчет государственных регуляторов?

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2022 (295)
Февраль 2022 (331)
Январь 2022 (324)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)


Деньги


все материалы
«    Март 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20