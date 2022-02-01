Предстоятель РПЦ о культуре как служении

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил министру культуры Российской Федерации Ольге Любимовой поздравительное послание по случаю Дня работника культуры России.
«Вам доверено важное и ответственное служение во главе Министерства, от эффективной деятельности которого во многом зависит сохранение национальной исторической памяти, богатого духовного и культурного наследия нашего народа и его вековых традиций, — говорится в послании. — Признателен Вам за неизменное внимание к жизни Русской Православной Церкви, за плодотворное взаимодействие с Патриаршим советом по культуре и синодальными учреждениями. Надеюсь, что и впредь наше сотрудничество будет способствовать утверждению в обществе непреходящих моральных норм, патриотическому воспитанию и нравственному просвещению современников, сбережению и преумножению культурного достояния России».
Предстоятель Церкви пожелал Ольге Борисовне и ее коллегам крепкого здоровья, душевного мира, щедрой помощи Божией и успехов в дальнейших ответственных трудах на пользу Отечества.
(по материалам Архангельской епархии)