Памяти православной журналистки из Архангельска

20 марта 2022 года отошла ко Господу Нина Федоровна Орлова, ветеран архангельской журналистики, заслуженный работник культуры РСФСР.
Минувшим летом Нина Федоровна отметила свое 85-летие. Несмотря на болезни, она до последнего дня работала над газетой «Духовный сеятель», помогала Сийской обители в издательской деятельности.
С 1966 по 1990 год Н.Ф. Орлова работала в газете «Правда Севера», много лет возглавляла отдел культуры и учебных заведений. В 1990 году участвовала в создании городской газеты «Архангельск», в 1993 году продолжила работу в газете «Волна». Все эти годы она писала о культуре, театре, школе.
Круг духовных и творческих интересов, знакомство с настоятелем Антониево-Сийского монастыря архимандритом Трифоном (Плотниковым), привели ее в православную журналистику. С 2000 года она стала ответственным редактором газет «Духовный сеятель», «Педагогический семинар», журнала «Сийский хронограф».
Работа Нины Федоровны была отмечена знаком Министерства культуры СССР и ЦК профсоюза работников культуры «Отличник культурного шефства над селом» (1977); медалью «Ветеран труда» (1986). Ей присуждены: звание Заслуженного работника культуры РСФСР (1990); была награждена: памятным знаком «300 лет Российской прессы» (2003), Грамотой Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II (2003), медалью Преподобного Сергия Радонежского II степени (2006), епархиальной медалью Архангела Михаила III степени (2017).
Нина Федоровна была глубоко верующим человеком, высоким профессионалом своего дела, надежным другом и соратником, бесконечно заботливой мамой, обладала потрясающим жизнелюбием и добрым отношением к братии Антониево-Сийского монастыря.
(по материалам Архангельской епархии)