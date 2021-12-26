Осужденные онежской колонии увлеклись... кляксами

С целью коррекции и профилактики негативных эмоциональных состояний среди осужденных психологами исправительной колонии №16 УФСИН России по Архангельской области (г. Онега) были организованы занятия по кляксографии.
В условиях изоляции все больше практикуется методы терапии, когда душевное состояние человека корректируют с помощью творчества. Они актуальны при работе с осужденными в тех случаях, когда они не могут выразить словами свое эмоциональное состояние. В рамках данной методики психологи ИК-16 провели тематическое мероприятие среди отбывающих наказание "Кляксотерапия эмоциональных состояний".
Осужденным, участвующим в занятии, было предложено выбрать понравившийся цвет краски и на листе бумаги поставить кляксу, а затем из нее методом дорисовки создать различные образы. При обсуждении участники рассказывают о получившихся образах и возникающих эмоциях.
Использование арт-терапевтических технологий позволяет психологу помочь осужденному справиться со своими проблемами, восстановить эмоциональное равновесие или устранить имеющиеся нарушения поведения. При нахождении в местах лишения свободы порой происходят изменения в эмоциональном состоянии человека, а это влечет за собой изменения во взаимоотношениях с окружающим миром и даже отношении к себе. Процесс художественного самовыражения через рисование клякс напрямую связан с укреплением психического здоровья. Кляксотерапия или кляксография помогает осужденным гармонизировать свое внутреннее состояние.
- Мы используем элементы кляксографии, как в индивидуальной работе, так и на групповых занятиях. Они содержат комплекс различных упражнений с применением различных красок, карандашей, фломастеров. Поставленные цветные кляксы и получившиеся на их основе рисунки помогают безболезненным способом отреагировать на свои чувства и даже преобразовать негативные эмоции в позитивные, - отмечает начальник психологической лаборатории ФКУ ИК-16 УФСИН России по Архангельской области Анастасия Согрина.