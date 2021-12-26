Фильмы Arctic Open смотрят в Армении с южным темпераментом

Киномарафон шагнул далеко за пределы Архангельской области, и теперь фильмы V Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open смотрят в Армении. Обсуждение получилось жарким.
Посмотреть и обсудить российское некоммерческое кино собрались режиссеры – преподаватели театрального института – Гариб Казарян, Гарник Саргсян, студенты Гюмрийского филиала Ереванской академии художеств, студенты ШГУ, творческая интеллигенция города, члены общественных организаций КОО «Русский мир», «Аракс», помощник командира по работе с верующими военнослужащими 102-ой военной базы протоиерей Артемий Эмке и др.
Модератором дискуссии выступил режиссер, продюсер кино и телевидения Армен Варданян.
Первый фильм программы «Убийца» вызвал противоречивые эмоции: от претензий к форме и содержанию фильма – «плохо снято!» и «слишком плоско» – до дискуссии о том, как вырастить настоящего мужика, если старшие мужчины в семье – слабаки.
Фильм «Escape» рассказывает о ближайшем будущем человечества – виртуальной реальности, отношениях между людьми, воспитании детей. А фильм «Ку-ку» показывает проблему отсутствия души.
Молодое поколение активно подключилось к обсуждению фильмов. Студентка ШГУ Рузанна Оганисян сказала, что фильмы ей очень понравились, но были и непонятные моменты.
«Развернулась интересная дискуссия, в которой учитывалось мнение абсолютно всех участников, каждого человека, – отметила она. – Мы принимали мнение друг друга и высказывали свои позиции. Также мы смогли познакомиться со структурой фильмов, было очень интересно и хотелось бы продолжения».
Организатор киноклуба Анна Эмке отметила высокий профессиональный уровень участников дискуссии. «А с учетом их южного темперамента наша встреча-обсуждение получилась очень честной и насыщенной по накалу эмоций, – сказала она. – Вышло как в анонсах кинофестиваля: «это кино не идёт в широком прокате, оно может как очень понравиться, так и не понравиться вовсе, но точно не оставит никого равнодушным».
Отметим, что Международный кинофестиваль некоммерческого кино стран Арктики Arctic Open проходит в Архангельской области с 2017 года. Организатор кинофестиваля – Поморский культурный фонд «Берегиня».
Девиз МКФСА Arctic open – «Чтобы Арктика стала ближе».
В программу кинофестиваля вошли восемь полнометражных и 12 короткометражных игровых картин, 22 документальные работы. На площадке Русского дома в Гюмри показы пройдут 29 марта, 13 апреля и 5 мая.