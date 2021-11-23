Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Столица Урала лакомится фильмами архангельского кинофестиваля

Фильмы V Международного кинофестиваля стран Арктики ARCTIC OPEN смотрят в Свердловской области.

В большом зале ДК «Кристалл» состоялся очередной показ, в рамках киномарафона V Международного кинофестиваля стран Арктики «Arctic open», для студентов Сухоложского многопрофильного техникума.

Участники посмотрели короткометражные игровые фильмы.

Фильм «Ку-ку» (Россия) - режиссёр Светлана Белоруссова, который получил приз кинофестиваля в номинации «Лучший режиссер короткометражного игрового фильма». В этом фильме затронута тема взаимопонимания в семье между матерью и взрослой дочерью.

Фильм «Паук» (Норвегия), режиссёр Шокат Харджо. В этом фильме показано - к чему может привести случайное знакомство и можно ли доверять незнакомому человеку!

В своих отзывах педагоги и ребята сказали, что в фильмах затронуты очень важные темы, что вызывает зрителя на особенное осмысление событий и заставляет задуматься о жизненных ценностях.

16 март 07:42 | : Культура

Главные новости


На ЦОСК после реконструкции введен в эксплуатацию третий вторичный отстойник
О милых дамах в шутку и всерьёз

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2022 (182)
Февраль 2022 (331)
Январь 2022 (324)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)


Деньги


все материалы
«    Март 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20