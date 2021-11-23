Столица Урала лакомится фильмами архангельского кинофестиваля

Фильмы V Международного кинофестиваля стран Арктики ARCTIC OPEN смотрят в Свердловской области.
В большом зале ДК «Кристалл» состоялся очередной показ, в рамках киномарафона V Международного кинофестиваля стран Арктики «Arctic open», для студентов Сухоложского многопрофильного техникума.
Участники посмотрели короткометражные игровые фильмы.
Фильм «Ку-ку» (Россия) - режиссёр Светлана Белоруссова, который получил приз кинофестиваля в номинации «Лучший режиссер короткометражного игрового фильма». В этом фильме затронута тема взаимопонимания в семье между матерью и взрослой дочерью.
Фильм «Паук» (Норвегия), режиссёр Шокат Харджо. В этом фильме показано - к чему может привести случайное знакомство и можно ли доверять незнакомому человеку!
В своих отзывах педагоги и ребята сказали, что в фильмах затронуты очень важные темы, что вызывает зрителя на особенное осмысление событий и заставляет задуматься о жизненных ценностях.