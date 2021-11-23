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Важнейшее из... В архангельской колонии излечивают души заключенных кинопросмотрами

В исправительной колонии № 14 УФСИН России по Архангельской области (г. Вельск) прошло занятие с осужденными по кинотерапии.

В этот раз к просмотру была предложена российская короткометражная кинолента "Подари мне минуту", снятая на берегу Черного моря. Она рассказывает о том, как человеческое неравнодушие и считанные минуты спасают целую жизнь. После просмотра состоялось обсуждение увиденного. Особое внимание уделили главным персонажам, проанализировали их чувства, мысли, обсудили поступки и реакцию, которую  вызвали те или иные герои у участников групповой терапии.

- В процессе просмотра человек сливается с одним из героев, если ему близко настроение персонажа или ситуация, которая показана в фильме. Иногда анализ поведения и мотивов поступков персонажей помогают выразить те мысли, которые осуждённому было трудно передать словами, а разбор всего увиденного заставляет задуматься о родных и близких ждущих дома, и даже поменять своё отношение к жизни в лучшую сторону, - отметил врио начальника психологической лаборатории исправительной колонии № 14 УФСИН России по Архангельской области Юрий Ожегов.

Отметим, что психологами учреждения проводятся не только групповые, но и индивидуальные занятия с осужденными. Это способствует изменению отдельных негативных установок, помогает уменьшить последствия стресса, возникающего вследствие лишения свободы, а также улучшает эмоциональное состояние человека.

15 март 11:20 | : Культура

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