В подворье Веркольского монастыря детей стали учить журналистике

Стартовал проект «Краеведческий журнал "Родное Пинежье"» подворья Веркольского монастыря в Карпогорах.
В районном центре дополнительного образования состоялся слет юных участников проекта и семинар «Фотоискусство и журналистика».
В мероприятии участвовали дети и взрослые из Суры, Ясного, Карпогор и Архангельска. Гости узнали о предстоящих мероприятиях, познакомились друг с другом и попробовали себя в роли корреспондентов.
«Фотограф Александр Тарасов поведал ребятам о своем хобби, чем вызвал немало вопросов и большой интерес слушателей. Затем участники, взяв смартфоны и фотоаппараты, вышли "в поле" отрабатывать полученные знания. После мы все вместе обсуждали получившиеся снимки, отмечая их сильные и слабые стороны», — рассказала автор проекта Ольга Рябова.
Чтобы стать участником проекта, необходимо отправить заявку на адрес электронной почты rod_pin@mail.ru.
Напомним, проект «Краеведческий журнал "Родное Пинежье"» Петропавловского храма — подворья Веркольского монастыря в Карпогорах — стал одним из победителей конкурса грантов Президента России.
Проект подготовила прихожанка церкви Ольга Рябова с участниками инициативной группы. С марта 2022 года на протяжении года журнал будут выпускать тиражом 999 экземпляров.
В издании смогут публиковать работы опытные и начинающие журналисты, историки, краеведы.
Цели редакции: дать читателям больше информации о родном крае, показать его духовное и природное богатство, красоту; предоставить людям попробовать силы в журналистике, опубликовав интересные и ценные учебно-исследовательские изыскания.
В феврале запланировано проведение семинаров для школьников и молодежи с приглашением сотрудников региональных СМИ. Желающие смогут поучиться азам журналистики, фото- и видеомастерства.
Весной 2022 года Карпогорское подворье Веркольского монастыря совместно с районным Центром дополнительного образования проведет несколько творческих конкурсов. В конкурсе «Дивное Пинежье» свои таланты смогут проявить все, кто любит фотографировать. Те, кому нравится писать, смогут поучаствовать в конкурсе «За что я люблю Пинежье». Конкурс «Узнай Пинежье» заинтересует тех, кто любит придумывать головоломки и задания. Лучшие работы опубликуют на страницах журнала «Родное Пинежье», авторов наградят дипломами и ценными призами.
Планируется организовать экспедиции по деревням Пинежья для сбора информации для публикаций и повышения навыков видеосъемки.
«На страницах нашего издания мы хотим представить информацию о деревнях и жителях не только Пинежского района, но и Верхнетоемского, откуда берет свое начало река Пинега, и Холмогорского, на территории которого она впадает в реку Северную Двину. Ведь к Пинежью относится вся территория, протянувшаяся вдоль его главной водной артерии — реки Пинеги, — рассказала Ольга Рябова. — На протяжение года создадим фильм о том, как видят юные пинежане свою малую родину».
Ежемесячно журналы будут распространять в администрациях муниципальных образований, учреждениях культуры, образовательных организациях, территориальных органах самоуправления.
У издания запланированы две версии — бумажная и страница в социальной сети ВКонтакте.
Отметим, что это уже второй проект Петропавловского храма, который получил Президентский грант. Первый проект «Духовные семейные траектории Пинежья» был в 2018 году.
Фото с сайта Веркольского монастыря
(по материалам Архангельской епархии)