Литературная премия им. Федора Абрамова. Список победителей

Стали известны имена победителей второго сезона Всероссийской литературной премии имени Фёдора Абрамова «Чистая книга»
Экспертный совет во главе с Сергеем Шаргуновым определил победителей литературной премии «Чистая книга»:
В номинации «Современная проза» премии присуждены писателю Максиму Замшеву за роман «Концертмейстер» и писателю Зинаиде Лонгортовой за повесть «Путь от Оби. Под крылом Матери Вороны».
Обладателем премии в номинации «Литературная критика» стала Валентина Иванова за книгу «Наследие Валентина Распутина в современной иркутской литературе».
Определены и победители в специальных номинациях:
Специальной премии «За сохранение и развитие традиционных идеалов и ценностей отечественной словесности» удостоена Анастасия Астафьева за сборник рассказов «Для особого случая».
Специальную премию «За вклад в изучение и пропаганду творчества Фёдора Абрамова» получил Сергей Доморощенов за книгу «Великий счастливец. Биография Фёдора Абрамова».
Всего на рассмотрение экспертов во втором сезоне премии было представлено 86 произведений из 36 регионов России.
— Победители премии определены в результате свободного голосования нашего жюри. Максим Замшев тонко и точно написал о том, что прекрасно знает, о мире музыки, который неотделим от трагического хода истории. Книга о наследии Валентина Григорьевича Распутина мне очень дорога, потому что позволила вспомнить этого глубокого писателя, которого довелось знать. Семейная повесть «Путь от Оби. Под крылом Матери Вороны» берёт за душу искренностью интонации и честным, без прикрас изображением трудной людской судьбы. Всё это несомненно - чистые книги! — прокомментировал итоги председатель Экспертного совета Сергей Шаргунов.
Торжественная церемония награждения победителей пройдет в Архангельске в рамках книжного фестиваля «Белый июнь».