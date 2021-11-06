В Архангельске на весенние каникулы откроется Мастерская детской анимации

Дети готовы смотреть анимационные фильмы постоянно, но споры вокруг содержания и качества современных мультфильмов, массово выпускаемых на различных платформах, ведутся не только среди родителей, но и в профессиональной среде. В рамках образовательной программы Arctic open у самих потребителей мультяшного контента будет шанс создать собственный мультипликационный шедевр под руководством профессионалов из студии «Союзмультфильм».
С 28 марта по 2 апреля в Архангельске в Интеллектуальном центре САФУ состоится мастерская от студии «Союзмультфильм». Дети и подростки от 8 до 14 лет мультипликационных студий и школ Архангельской области, в том числе с ограниченными возможностями здоровья из реабилитационных центров региона, научатся создавать мультфильмы в различных техниках анимации: рисованная, пластилиновая, перекладная, смешанная.
Участники получат новые знания от профессиональных режиссёров-мультипликаторов студии «Союзмультфильм», повысят мастерство, а для некоторых мультипликация станет будущей профессией.
За неделю работы Мастерской ребята создадут свои мультфильмы и по завершению презентуют их для всех желающих. Педагоги смогут обменяться опытом за круглым столом. Также предусмотрены открытые занятия и встречи с режиссерами для всех желающих. Об этом организаторы сообщат дополнительно.
Для участия в инклюзивной Мастерской детской анимации необходимо заполнить заявку
- https://bereginya.timepad.ru/event/1945693/
Заявки принимаются от физических лиц и детских студий мультипликаций Архангельска и районов области. На основе поданных заявок формируется несколько возрастных групп: 8-10 лет и 11-14 лет.
Окончание приема заявок — 20 марта 2022 год.
КОНТАКТЫ координаторов:
office.arctic.kinofest@gmail.com — Мария Угловая
elprytkova@yandex.ru — Елена Прыткова
blagodeya@mail.ru — Надежда Слепцова