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В Архангельске на весенние каникулы откроется Мастерская детской анимации

Инклюзивная Мастерская детской анимации закрывает цикл  образовательной программы V Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open и пройдет во время весенних каникул.  Партнером выступит детский  центр студии «Союзмультфильм». 

Дети готовы смотреть анимационные фильмы постоянно, но споры вокруг содержания и качества современных мультфильмов, массово выпускаемых на различных платформах, ведутся не только среди родителей, но и в профессиональной среде. В рамках образовательной программы Arctic open у самих потребителей мультяшного контента будет шанс создать собственный мультипликационный шедевр под руководством профессионалов из студии «Союзмультфильм».

С 28 марта по 2 апреля в Архангельске в Интеллектуальном центре САФУ состоится мастерская от студии «Союзмультфильм». Дети и подростки от 8 до 14 лет мультипликационных студий и школ Архангельской области, в том числе с ограниченными возможностями здоровья из реабилитационных центров региона, научатся создавать мультфильмы в различных техниках анимации: рисованная, пластилиновая, перекладная, смешанная.

Участники получат новые знания от профессиональных режиссёров-мультипликаторов студии «Союзмультфильм», повысят мастерство, а для некоторых мультипликация станет будущей профессией.

За неделю работы Мастерской ребята создадут свои мультфильмы и по завершению презентуют их  для всех желающих. Педагоги смогут обменяться опытом за круглым столом. Также предусмотрены открытые занятия и встречи с режиссерами для всех желающих. Об этом организаторы сообщат дополнительно.
 
 Для участия в инклюзивной Мастерской детской анимации необходимо заполнить заявку
 - https://bereginya.timepad.ru/event/1945693/
 Заявки принимаются от физических лиц и детских студий мультипликаций Архангельска и районов области. На основе поданных заявок формируется несколько возрастных групп: 8-10 лет и 11-14 лет.
 Окончание приема заявок — 20 марта 2022 год. 


 КОНТАКТЫ координаторов:
 office.arctic.kinofest@gmail.com — Мария Угловая 
 elprytkova@yandex.ru — Елена Прыткова
 blagodeya@mail.ru — Надежда Слепцова

  

01 март 08:14 | : Культура

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