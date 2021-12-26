В САФУ открывается выставка, клеймящая антирелигиозную кампанию большевиков

Выставка, посвященная кампании советских властей по конфискации имущества Церкви, откроется в Архангельске. Событие приурочено к столетию воззвания Патриарха Тихона по поводу изъятия церковных ценностей
Открытие экспозиции состоится в православном центре Северного Арктического федерального университета 27 февраля в 12:00.
Выставка повествует о трагических событиях в истории Русского Севера: с марта по июнь 1922 года богатые храмы лишились основных своих сокровищ, многие из которых имели не только материальную, но и художественную ценность.
В мае-июне 1922 года комиссии по изъятию работали в Соловецком, Антониево — Сийском, Шенкурском, Михаило-Архангельском, Веркольском, Николо-Корельском и Онежском Крестном монастырях. Было разорено архангельское древлехранилище — один из богатейших музеев древнерусского искусства.
Особое внимание организаторы выставки уделили тем, кто всеми силами пытался защитить и отстоять святыни.
Контакты: +7 (921) 244 02 93.
(по материалам Архангельской епархии)