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В САФУ открывается выставка, клеймящая антирелигиозную кампанию большевиков

Выставка, посвященная кампании советских властей по конфискации имущества Церкви, откроется в Архангельске. Событие приурочено к столетию воззвания Патриарха Тихона по поводу изъятия церковных ценностей

Открытие экспозиции состоится в православном центре Северного Арктического федерального университета 27 февраля в 12:00.

Выставка повествует о трагических событиях в истории Русского Севера: с марта по июнь 1922 года богатые храмы лишились основных своих сокровищ, многие из которых имели не только материальную, но и художественную ценность.

В мае-июне 1922 года комиссии по изъятию работали в Соловецком, Антониево — Сийском, Шенкурском, Михаило-Архангельском, Веркольском, Николо-Корельском и Онежском Крестном монастырях. Было разорено архангельское древлехранилище — один из богатейших музеев древнерусского искусства.

Особое внимание организаторы выставки уделили тем, кто всеми силами пытался защитить и отстоять святыни.

Контакты: +7 (921) 244 02 93.

(по материалам Архангельской епархии)

26 февраль 09:08 | : Культура / Верую

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