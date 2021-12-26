Завтра в Архангельске грянет песня русская

VIII областной конкурс народных и фольклорных хоров и ансамблей «А песня русская жива» пройдет в Архангельске 26 - 27 февраля и будет посвящен Году культурного наследия народов России.
На празднике русской песни выступят 16 хоровых коллективов Поморья.
Конкурс является региональным этапом Всероссийского хорового фестиваля в регионах России и проходит при поддержке Министерства культуры Архангельской области.
Первый конкурс любительских хоров «А песня русская жива» прошёл в Архангельске в 2003 году. Председателем его была народная артистка СССР, хормейстер и педагог, художественный руководитель Государственного академического Северного русского народного хора Нина Константиновна Мешко. С 2010 года архангельский конкурс является региональным этапом Всероссийского хорового фестиваля в регионах России, по итогам которого один из лучших коллективов традиционно представляет Поморье в окружном этапе.
С момента возникновения целью конкурса является сохранение традиционной песенно-обрядовой культуры как нематериального культурного наследия Русского Севера.
На VIII хоровом конкурсе своё мастерство покажут одни из лучших самодеятельных коллективов области. Многие из них имеют звание «Народный самодеятельный коллектив» и «Заслуженный коллектив народного творчества». Это фольклорные хоры и ансамбли из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, а также Пинежского, Нядомского, Виноградовского, Лешуконского, Вельского районных культурно-досуговых центров. Возраст артистов от 18 лет и старше.
Особый интерес представляют аутентичные, этнографические хоры, в составе которых настоящие носители самобытного северного фольклора. Это Веркольский, Карпогорский, Лешуконский народные хоры и фольклорно – этнографический коллектив «Здарье» из поселка Березник Виноградовского района. В их репертуаре рекрутские, протяжные, лирические, исторические песни, кадрили и плясовые.
Много лет бережно сохраняют традиции северного песенного наследия такие коллективы как фольклорно - этнографический театр «Новица» музея «Малые Корелы», коллектив Лешуконского землячества “Княжиця”, клуб традиционной народной культуры «Сугревушка», фольклорный коллектив «Рябиновые Зори», фольклорная группа Шалакушского хора «Заряница», известный далеко за пределами области Заслуженный коллектив народного творчества – театр фольклора «Радеюшка».
С программой, основанной на произведениях фольклора, выступит народный ансамбль песни, музыки и танца, заслуженный коллектив народного творчества «Северянка» Новодвинского городского культурного центра. Частушки и кадрили исполнит вокальный ансамбль «Душечка» из Вельска, а хор русской песни «Реченька» городского культурного центра «Луч» посвятит свое выступление северу и Архангельску.
Такую разнообразную программу VIII областного конкурса «А песня русская жива» предстоит оценить компетентному жюри под председательством хормейстера, педагога, исследователя русского фольклора Надежды Москалевой (Мироновой) . Надежда Львовна - руководитель фольклорного коллектива «Подворье» городского округа Москвы , автор проекта «Этно-джаз мастерская ART-Tradition».
Конкурсная комиссия обратит внимание на вокально-хоровое мастерство, этнографическую точность, владение традиционными певческими приёмами, соответствие сценического костюма традиционной стилистике.
Открытие восьмого областного конкурса «А песня русская жива» приурочено Году культурного наследия народов России.
Концерт начнется 26 февраля в 12 часов в Доме коммерческого собрания. Выступят три заслуженных коллектива народного творчества Российской Федерации: театр фольклора "Радеюшка", новодвинский ансамбль песни, музыки и танца «Северянка» и Лешуконский народный хор, а так же поморская сказительница, собирательница традиционных северных былин и баллад Софья Николаевна Брусникина.
В этот же день начнутся конкурсные прослушивания.
27 февраля в областном Доме народного творчества Надежда Москалева проведет мастер-класс «Северная многоголосная песенная традиция», на котором поделится авторской методикой развития голоса. В 14 часов состоится церемония награждения, где назовут коллектив, который представит Архангельскую область в окружном этапе Всероссийского хорового фестиваля в регионах России.
Все мероприятия пройдут без участия зрителя.
Выступление хоров можно будет увидеть в записи в социальной группе ВКонтакте организаторов конкурса – Дом народного творчества Архангельской области - https://vk.com/club195329298
Присоединяйтесь к северной песне!