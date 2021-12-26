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Скончался ведущий актер Архангельского театра драмы Сергей Чуркин

Ему было 52 года…

Выпускник ГИТИСа. В Архангельском театре им. М. В. Ломоносова работал с 1994 по 2021 гг. Ведущий мастер сцены, лауреат областной театральной премии им. нар. арт. СССР С. Н. Плотникова «За достижения в области театрального искусства». Несколько раз признавался как зрителями, так и профессиональными театральными критиками как лучший актер сезона.

В 2008 г. стал лауреатом III-го областного театрального фестиваля «Ваш выход!..» в номинации «Лучшая мужская роль» за роль Гавриила в спектакле «Вышел ангел из тумана» П. Гладилина. C декабря 2010 года является председателем Архангельского регионального отделения Союза Театральных Деятелей (ВТО). 

Указом Президента РФ № 782 от 11.06.2011 г. Сергею Борисовичу Чуркину присвоено почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации». 

В 2011 г. роль Геннадия Несчастливцева в спектакле «Лес» решением жюри V-го регионального фестиваля «Ваш выход!..» была признана лучшей мужской ролью.

В последние года творчества известен как автор и исполнитель моноспектаклей.

Единственное интервью «Руснорда» с Сергеем Борисовичем в острый период противостояния коллектива театра с продюсером Дзюником читайте здесь.

Редакция выражает самое искреннее соболезнование родным, близким, коллегам, зрителям…

24 февраль 08:05 | : Культура

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