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Архангельский международный кинофестиваль взяло под опеку государство

Кинофестивальный совет при Министерстве культуры Российской Федерации определил список региональных кинофорумов, достойных финансовой поддержки со стороны государства.

При рассмотрении заявок руководствоваться следующими принципами:

- значимость кинофестиваля для развития киноиндустрии в регионе;

- вовлеченность локального сообщества, в том числе молодежи, в качестве зрителей и участников кинофестиваля;

- информационный охват кинофестиваля, использование современных средств коммуникации;

- соотношение показателей эффективности кинофестиваля и его бюджета в динамике;

- для проектов регионального значения – наличие поддержки, в том числе финансовой, со стороны региона, свидетельствующей о его заинтересованности в проведении мероприятия;

- при рассмотрении заявок от кинофестивалей с долгой историей – развитие кинофестиваля в соответствии с современным состоянием киноиндустрии и актуальным запросами зрителей;

- соответствие обоснования государственной поддержки кинофестиваля заявляемым целям, значимости, ожидаемым результатам и информационному охвату проекта;

- качество материалов (заявка, презентация), направленных для рассмотрения Кинофестивальным советом.

В список из 45 (сорока пяти) кинофестивалей, рекомендованных Кинофестивальным советом к государственной финансовой поддержке в 2022 году, вошел VI Международный кинофестиваль стран Арктики Arctic open.

Напомним, с этого года архангельский кинофестиваль входит в коллаборацию с межрегиональным кинофестивалем «Край света», договоренность об этом была достигнута в ходе проведения V Arctic open в 2021 году.

Президент «Края света», известный актёр и продюсер Алексей Агранович уже отреагировал на жизнеутверждающую новость о государственной поддержке:

- Я считаю, что это очень хорошая новость. Она дает нам уверенность в правильности выбранного пути развития фестиваля.

Об итогах V Arctic open читайте здесь. 

23 февраль 09:54 | : Культура

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