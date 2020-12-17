Архангельский международный кинофестиваль взяло под опеку государство

Кинофестивальный совет при Министерстве культуры Российской Федерации определил список региональных кинофорумов, достойных финансовой поддержки со стороны государства.
При рассмотрении заявок руководствоваться следующими принципами:
- значимость кинофестиваля для развития киноиндустрии в регионе;
- вовлеченность локального сообщества, в том числе молодежи, в качестве зрителей и участников кинофестиваля;
- информационный охват кинофестиваля, использование современных средств коммуникации;
- соотношение показателей эффективности кинофестиваля и его бюджета в динамике;
- для проектов регионального значения – наличие поддержки, в том числе финансовой, со стороны региона, свидетельствующей о его заинтересованности в проведении мероприятия;
- при рассмотрении заявок от кинофестивалей с долгой историей – развитие кинофестиваля в соответствии с современным состоянием киноиндустрии и актуальным запросами зрителей;
- соответствие обоснования государственной поддержки кинофестиваля заявляемым целям, значимости, ожидаемым результатам и информационному охвату проекта;
- качество материалов (заявка, презентация), направленных для рассмотрения Кинофестивальным советом.
В список из 45 (сорока пяти) кинофестивалей, рекомендованных Кинофестивальным советом к государственной финансовой поддержке в 2022 году, вошел VI Международный кинофестиваль стран Арктики Arctic open.
Напомним, с этого года архангельский кинофестиваль входит в коллаборацию с межрегиональным кинофестивалем «Край света», договоренность об этом была достигнута в ходе проведения V Arctic open в 2021 году.
Президент «Края света», известный актёр и продюсер Алексей Агранович уже отреагировал на жизнеутверждающую новость о государственной поддержке:
- Я считаю, что это очень хорошая новость. Она дает нам уверенность в правильности выбранного пути развития фестиваля.
Об итогах V Arctic open читайте здесь.