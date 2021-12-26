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Эхо Arctic Open: зрителя ждут киноклубы

Отличная возможность посмотреть фильмы всей семьёй есть у жителей Архангельска. Киноработы режиссёров – призёров и лауреатов кинофестиваля Arctic open покажут в областном центре на девяти площадках*. Список может быть дополнен – призываем всех желающих организаторов киноклубов, работников учреждений культуры и образования присоединиться к Киномарафону.

К альтернативному прокату фестивальных фильмов активно присоединились киноклубы Архангельска и области. На базе библиотек, музеев, культурных центров работают кинообъединения, где встречаются почитатели умного, авторского кино, которое редко можно увидеть в массовом прокате.

Самая обширная программа – в музее Степана Писахова.  Заведующая отделом «Художник и сказочник С.Г. Писахов» музейного объединения «Художественная культура Русского Севера» Наталья Козлова будет модерировать показы кинофильмов на этой площадке.

В течение шести лет Наталья была модератором и главным «двигателем» киноклуба «Синематика» в областном центре. Там каждую неделю собирались любители кино и обсуждали фильмы. В марте альтернативный прокат фильмов кинофестиваля Arctic open вновь соберёт в одном зале почитателей качественного кинематографа.

- В киноклубе «Синематика» за шесть лет сформировался «костяк» - около 30 человек, которые бы и дальше хотели собираться и обсуждать кино, но для этого нужен человек организатор-энтузиаст, который бы выбирал фильмы, готовился к встречам. Такой просмотр фильмов в рамках киномарафона даст повод тем, кто скучал и новым нашим посетителям собраться вместе, - рассказывает Наталья.

Первые показы в музее Писахова состоятся 12 марта. В программе короткометражные фильмы для детей и подростков «Авако», «Мой брат Артём» и «Серфер Чарли». Вторая программа включает в себя фильмы о северной культуре, литературе, проблемах деревни – это фильмы «Были-небыли» и «Русский Север.Дом».

- Мы в музее Писахова позиционируем себя, как семейный центр, музей для посетителей с детьми, поэтому выбирали фильмы из программ для семейного просмотра и для детей и юношества. В музее Борисова покажут арктическое кино, - говорит Наталья Козлова.

Также в марте начнутся показы в библиотеке имени Добролюбова. Площадка библиотеки уже стала для зрителей Arctic open родной. Фильмы кинофестиваля и киномарафона смотрят здесь с 2018 года.

- Когда мы выбирали фильмы для показа, в первую очередь, задумывались о том, придёт ли наша постоянная аудитория на тот или иной фильм. В этот раз мы решили ориентироваться на молодежь и зрителей с детьми. В основном мы покажем игровое кино, так как оно пользуется большей популярностью у наших читателей, - рассказывает куратор киноклуба «Наше кино» в АОНБ им. Н.А. Добролюбова Анна Рудная.

В декабре Анна стала победителем конкурса «Лучший киномодератор в Архангельской области», который проходил в рамках образовательной программы кинофестиваля.

С мая 2021 года Анна курирует киноклуб «Наше кино» в библиотеке Добролюбова.


 Показы уже стартовали в Центральной городской библиотеке Архангельска. Там уже посмотрели программу короткометражных игровых фильмов «Ку-ку», «Паук». На базе библиотеки также действует киноклуб «Эффект 3D». Продолжится показ фестивального кино в марте игровыми короткометражными работами, среди которых «Виктор на луне» - фильм победитель короткометражной программы кинофестиваля.

Расписание кинопоказов просьба уточнять на площадке.

В Архангельске посмотреть фильмы Киномарафона можно здесь:

Библиотека имени Добролюбова

Поморская АРТель, АГКЦ

Центральная городская библиотека им. М.В. Ломоносова

Музей художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова

Музей художника и сказочника Степана Писахова

Городская библиотека им. Е. Коковина

Ломоносовский ДК

Соломбала-АРТ

КЦ «Маймакса»

Расписание по ссылке https://docs.google.com/document/d/1ky7te8hWfEMU5bhiqohiUWzR_KnGKmMYjGg9UcENCKs/edit?usp=sharing

Список площадок может пополняться. К Киномарафону можно присоединиться, для этого нужно лишь отправить заявку и выбрать фильмы, которые вы бы хотели показать своим посетителям http://fbereginya.com/kinomarafon/kinomarafon_2022.php

22 февраль 12:22 | : Культура

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