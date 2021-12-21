Архангельский регионал стал историческим писателем

В издательстве «Перископ-Волга» увидел свет второй роман архангельского историка, члена Союза журналистов России, Анатолия БЕДНОВА «Черта».
Напомним, Анатолий Беднов известен архангельской общественности, прежде всего, как публицист, проповедующий регионализм (отказ от диктата федерального центра) и асексуализм (отказ от половой жизни в принципе).
Как пояснил автор, книга – дань памяти его рязанским предкам, городовым казакам Абрамовым, защищавшим русские рубежи в ХVII веке.
Она посвящена малоизвестной странице отечественной истории – вторжению в русские пределы войск гетмана Сагайдачного (1618 год) в ходе Русско-польской войны.
Главным героем романа выступает рязанский казак Дмитрий Абрамов, которому пришлось воевать против тех, кто некогда вызволил его из турецкой неволи. В эти годы на Руси закончилось Смутное время, утвердилась новая династия, однако по-прежнему было неспокойно на западной границе.
Польский король уже готовил новое вторжение, и основной ударной силой на южном фланге стали запорожцы – те, кто прежде бок о бок с русскими казаками сражались против турок и крымцев.
Небольшая деревянная крепость Засечной черты Михайлов приняла на себя мощный удар агрессоров, задержала продвижение неприятеля, и тем самым спасла Москву.
- Роман был задуман и написан более десятилетия назад, - рассказал Анатолий Беднов. – Поэтому «Черту» можно воспринимать не просто как историческую беллетристику, а, в некотором роде, как роман-предупреждение, своего рода «воспоминание о будущем». Сегодня, в наше тревожное время, на фоне российско-украинского противостояния сюжет романа приобрел особое, почти пророческое значение.
Стоит напомнить читателям, что в конце прошлого года в том же волгоградском издательстве вышел в свет ещё один замечательный роман Анатолия Беднова «Дайна», повествующий уже о проблемах нашего времени, прежде всего – сохранении русской идентичности в стремительно меняющемся мире; в этой книге внимательный читатель обнаружит параллели с «Бесами» Достоевского. По словам автора, он намеренно постарался выпустить книгу к 200-летию великого писателя. Кроме того, рассказы и стихи Анатолия Беднова регулярно публикуются в перископовских сборниках.
Анатолий Беднов один из ярких современных отечественных авторов, использующий в своих произведениях знания скрупулёзного российского историка, чьи рассказы и романы написаны сочным, красивым литературным языком, наполнены яркими, чрезвычайно живыми народными образами, которые никого из читателей не оставят равнодушными.