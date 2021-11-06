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Дмитрий Морев: Приходите в музей-библиотеку на Чумбаровке... не пожалеете

Глава Архангельска Дмитрий Морев рассказал о прекрасном будущем библиотеки-музея на Чумбаровке:

"В этом году в Архангельске появилась первая библиотека-музей. Основатель Литературного музея на Чумбаровке Борис Михайлович Егоров передал свое «детище» городу. Вместе с директором Централизованной библиотечной системы Светланой Чеховой мы обсудили перспективы развития.

Удачное расположение на Чумбаровке – условие для туристической привлекательности. Интересные экспонаты, мероприятия, экскурсии будут неизменно привлекать сюда и архангелогородцев. Сейчас идет разработка дизайн-концепции. В планах на входе расположить информационную зону, где будет рассказано об Архангельске и регионе. Второй зал должен быть посвящен северным писателям и литературной жизни города на разных этапах истории. Большой архив пластинок, которые есть в библиотеках, планируется использовать в гостиной «Мир винила».

Также творческий коллектив библиотеки-музея предлагает установить виртуальную примерочную, чтобы посетители могли увидеть себя в костюмах жителей Поморья разных эпох и сохранить фотографии.

Мы нацелены идти по пути преображения Коковинки: предусмотреть средства в городском бюджете на капремонт и подавать заявку на участие в федеральной программе по созданию модельных библиотек. Это позволит приобрести современное оборудование.

Хочу отметить, что сейчас библиотека-музей открыта для посещения – приходите знакомиться с интереснейшими экспонатами!".

 

17 февраль 11:30 | : Культура

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