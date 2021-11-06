В колонии-поселение Архангельской области найдена лучшая девушка

В исправительной колонии № 14 УФСИН России по Архангельской области прошел региональный этап Всероссийского конкурса "А ну-ка, девушки!". В нем приняли участие осужденные женщины, отбывающие наказание на участке колонии-поселения.
Данное мероприятие, на котором выбирают самых талантливых участниц, в учреждениях уголовно-исполнительной системы проводится третий год подряд. В этот раз в конкурсе участвовали трое девушек. Оценивало их жюри, в состав которого вошли сотрудники администрации учреждения. Они учитывали оригинальность, артистичность и исполнительское мастерство конкурсанток.
Перед участницами стояла задача рассказать о себе, представить родной край, продемонстрировать таланты, сделать наряд для модного показа, а также приготовить какое-нибудь блюдо.
В творческой части одна конкурсантка прочитала монолог, вторая спела песню, а третья исполнила танец "Мамы и дочки". Большую часть подготовительного времени ушло на создание одежды для дефиле, которое получилось ярким и необычным. Участницы продемонстрировали комиссии костюмы, сшитые своими руками. Девушки выполнили наряды из конфетных фантиков, страниц журналов и полиэтиленовых пакетов. Кроме этого, необходимо было оригинально описать, из чего он сделан, сколько материалов ушло и каков вес изделия.
Для завершающего конкурса «Хозяюшка» все участницы единогласно решили, что будут готовить блюда из мяса. Но каждая подошла к данному процессу по-своему. Кто-то мариновал продукт, а кто-то решил сделать стейк слабой прожарки. Членами жюри оценивался не только вкус, но и эстетические качества, и подача блюда.
После каждого испытания компетентная комиссия выставляла баллы. Больше всех их набрала осужденная Лилиана Т., которая исполнила необычный танец, посвятив его своим детям, которые ее ждут дома. Её видеопрезентация будет направлена для участия в следующем этапе конкурса «А ну-ка, девушки!» в марте.